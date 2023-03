Carolina Jaume, indignada ante comentarios de Andrés Salvatierra sobre su ex

La separación de Andrés Salvatierra y Mare Cevallos, una de las ex parejas de famosos más polémicas de la farándula nacional, todavía da mucho de qué hablar.

Y es que tras acusaciones de una supuesta denuncia de violencia psicológica, su enemistad ha crecido en redes sociales.

En esta ocasión la presentadora de televisión Carolina Jaume reacciona indignada ante supuestos comentarios del actor boliviano contra su ex sobre el malestar que vivió durante su relación.

Jaume asegura que la actriz y cantante, Mare Cevallos ya lo superó y está feliz en su nueva relación, esto tras la publicación de su viaje a Salango que hizo Mare en sus redes sociales, así es como ha hecho público su noviazgo con Jamil Faur, exparticipante del reality de cocina MasterChef Ecuador.

Además comenta que el propósito de Andrés Salvatierra es “nublar esa felicidad de su ex, pues es innecesario hablar de los problemas que tenían ellos en el pasado. Ahora la protagonista es Mare y los comentarios fuera de lugar simplemente no suman, pues a Mare no le interesa y no habla de él”, comenta.

Según Carolina, es totalmente innecesario volver aplazado cuando Mare está iniciando una nueva relación.

Cabe destacar que días anteriores, el actor boliviano Andrés Salvatierra, había cruzado varios tweets con Mare Cevallos, esto tras mostrar una denuncia de violencia psicológica en la que se insinúa que fue contra la actriz ecuatoriana.

Mare Cevallos respondió contundentemente:

“En el día de la mujer, tengo que aguantar a un misógino diciendo que me denunció (que cuando mi abogado llamó al suyo le dijo que no existía tal denuncia) una mentira más. ahora amenaza, después de que yo tuve que aguantar tanto, el es la pobre víctima. Incluso injurias públicas”.

Al momento, cada uno impulsa su carrera artística, Andrés ya en Bolivia, y Mare en Ecuador respectivamente, sin embargo, han dado a notar que su relación no terminó nada bien.

