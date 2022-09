Andrés Salvatierra llamó “tonta” a Mare Cevallos: así reaccionaron seguidores de la actriz

En una entrevista para las cámaras del programa “Los Hackers de la farándula”, Andrés Salvatierra emitió fuertes comentarios contra la ecuatoriana María Emilia Cevallos, según el boliviano la ecuatoriana no sabe sumar, ni sacar bien los cálculos.

La polémica empieza porque María Emilia Cevallos en su cuenta de Twitter compartió un mensaje en el que da a entender que su expareja le habría sido infiel por el tiempo que lleva con su nueva pareja. “Ustedes saquen cuentas, el tiene tres meses con ella y conmigo terminó hace cinco. La gente no es tonta”, escribió.

Para lo que Salvatierra respondió. “Número uno parece que se ha creado varios perfiles ella sola y se ha respondido. Posterior a eso atención a todos los maestros de Ecuador hay una persona que necesita aprender matemática porque no está sacando bien sus cálculos. Por favor saque sus cálculos bien y no quede como una tonta a nivel internacional, gracias”, expresó Andrés Salvatierra.

La reacción en redes sociales

Entre la pantalla chica y las redes sociales nada está oculto, y la reacción de los internautas no se hicieron esperar. Una de las primeras personas que reaccionó ante las palabras del boliviano es Silvana Torres más conocida como “La Veneno”. La presentadora aconsejó a Mare Cevallos y a Tábata Gálvez que ignoren al boliviano, por que ellas son actrices reconocidas en el país, mientras que él no es nadie a lado de ellas, que el público debería apoyar a Mare y Tábata por ser ecuatorianos y no a un extranjero.

Por otro lado, la actriz Tábata Gálvez también respaldó a María Emilia Cevallos. " A ella también la llaman loca, pero es una loca frontal, como yo”, expresó.

La polémica entre Tábata Gálvez y Andrés Salvatierra

En una de sus últimas declaraciones se refirió a la actriz ecuatoriana Tábata Gálvez diciéndole que es una “anciana sin futuro”. Esto se dio luego, que la actriz habría llamado al boliviano “oportunista, utilizas a una mujer para hacer fama en nuestro país”, expresó.

¿Por qué terminó la relación entre Mare Cevallos y Andrés Salvatierra?

En un video que compartió en sus redes sociales el domingo 9 de julio de 2022 habló de lo que pasó con la ecuatoriana una vez que regresaron a Ecuador y de cómo se acabó la relación que mantenían desde que se conocieron en el reality de “El Poder del Amor”.