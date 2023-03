Andrea Noli destapa lo peor de ser la amante y nos recuerda lo que no debemos permitir

Andrea Noli no ha tenido mucha suerte en el amor tras su polémico romance con Jorge Salinas mientras él estaba casado con Fátima Boggio. Durante entrevista con Mara Patricia Castañeda reveló lo difícil que fue convertirse en madre tras ser la tercera en discordia.

Y es que la actriz se convirtió en madre de Valentina hace 16 años, junto con el actor, sin embargo, fue apenas hace unos meses que él tomó la decisión de reconocerla como hija, por lo que Noli fue madre soltera, durante todo este tiempo.

La artista reveló que su embarazo no fue planeado por lo que su situación fue bastante dura al ser la amante, pero sobre por el rechazo que tuvo Salinas con ella, al enterarse.

Andrea Noli y las lecciones que nos deja para no permitir ser la amante

Aunque Andrea está feliz y orgullosa de su hija, reconoce que haberse involucrado con su padre fue un error que no volvería a repetir nunca.

Ella recordó cómo cayó en relaciones tóxicas a lo largo de su juventud como parte de los patrones que repitió, tras crecer en una familia fracturada donde sus padres se divorciaron y su madre se casó en reiteradas oportunidades.

Sobre su maternidad asegura que pese a que dudó en los primeros minutos de enterarse se armó de valor para sacar adelante a su hija como madre soltera.

“Fue una circunstancia que me tomó por sorpresa y cuando lo descubrí, asumí que iba a serlo sola y que estaba lista, dije: ‘-Ok, tengo la edad, tengo trabajo, tengo la capacidad, voy sola, puedo’, lo decidí y así fue”, compartió.

La histrionisa nos ha recordado la importancia de no permitir ser la tercera en discordia, pues asegura que fue un error al involucrarse con un hombre casado, situación que la llevó a enfocarse en lo que no quería volver a vivir para llevar una vida más tranquila.

“Estaba embarazada de un hombre que amaba mucho, aunque no fuera mi pareja, era fruto de un amor aunque fuera prohibido, aunque fuera lo que fuera (…) yo tenía muy claro lo que había hecho, sí estoy de acuerdo hoy en día, es un error, uno no debe de meterse en relaciones que ya son comprometidas, es algo que no volvería hacer nunca jamás en mi vida”, declaró.