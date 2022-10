Erika Buenfil y Andrea Noli dan lecciones al criar hijos libres de odio a pesar de haber sido abandonados

Erika Buenfil y Andrea Noli son dos madres guerreras que prueban que, aunque no les hizo falta un hombre para criar, son sus hijos los que necesitan el afecto y cariño de ellos, por lo que lejos de criticar y poner en contra a sus primogénitos por las irresponsabilidades de sus padres, se han encargado de criarlos desde el amor y el perdón.

Ambas son unas mamás orgullosas que defienden con todo a sus retoños, pero que están dispuestas a ceder para que ellos sean felices, dando lecciones de madurez.

Hijos de Erika Buenfil y Andrea Noli sanan las heridas con sus padres

Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil y Ernesto Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente mexicano, logró hablar con su padre en 2019 y desde entonces se mantiene en contacto con él y sus hermanas.

Este 2022 el joven ha aprovechado para realzar la labor de su madre y dejar claro lo mucho que la admira.

“Mi mamá significa mi mundo, no sé qué haría sin ella. Es mi guía, mi apoyo incondicional en las buenas y en las malas (…) Ella está llena de valores y me los inculca. Me pide que sea un caballero, que no engañe a las mujeres y que siempre asuma mi responsabilidad cuando me comprometa con alguna novia. Yo le hago caso porque no me gustaría repetir la historia”, dijo el joven de 17 años.

Aunque su padre no estuvo presente en su vida, Nicolás no guarda rencor.

“Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas (Isabella y Victoria). Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí”, confesó.

Andrea Noli, también ha hecho lo mismo con su hija Valentina, quien recientemente fue reconocida por Jorge Salinas a 16 años de su llegada al mundo y abandono por parte del actor.

Noli reveló que llegado el momento el acercamiento se dará de manera privada, dejando claro que no pondrá ningún impedimento para que su hija haga las paces con su padre.

“Claro que se tiene que hablar en privado, es algo sensible y supongo que, si en algún momento se diera, sería de manera privada, pero ahora no hay nada más que palabras y las palabras se las lleva el viento”, comentó.

De igual manera, la actriz considera oportuno que su hija se involucré con sus otros cinco hermanos.

" Lo ideal sería que todo mundo pueda convivir como una familia, como hijos de un mismo padre, llevarse bien. Por ejemplo, mi familia con la que más me apoyo, la que más me soporta son mis medios hermanos, y han sido la imagen paterna para Valentina , entonces qué importante es que aunque seas medio hermano, en realidad eres familia”, dijo.