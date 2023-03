Jada Pinkett no fue la única: Chris Rock también insultó a JLo, Penélope Cruz y Britney Spears

A pocos de días de cumplirse un año de la bofetada que recibió el comediante Chris Rock, nuevamente volvió a ser tendencia esta semana, cuando el sábado 4 de marzo se burló de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y de la realeza británica.

Rock afirmó que la esposa del príncipe Harry “parecía una mujer agradable, pero no hace más que quejarse. (...) Yo estaba como ‘¿no le ha tocado la lotería de la piel clara?’ (...) Sí, le ha tocado la jodida lotería de la piel clara y sigue quejándose”.

Esto fue en relación a las verdades que Markle divulgó en el programa de Oprah Winfrey sobre el racismo dentro del Palacio de Buckingham cuando ella inició la relación con el hijo menor del rey Carlos III y luego cuando estaba embarazada de su primogénito.

“Algunas de las mier… por las que ha pasado no son racismo. Solo son cosas de los suegros (...) Ella reclama: ‘Son tan racistas, querían saber qué tan moreno iba a ser el bebé”. dijo el humorista en su más reciente show. Pero como si eso fuera poco, también calificó a la realeza británica como “los racistas originales”. Hasta ahora, desde el Reino Unido no se han pronunciado sobre los ataque del estadounidense.

JLo y Britney Spears entre las víctimas

Chris es el quinto mejor humorista de Estados Unidos de acuerdo con la Comedy Central, por lo que ha sido presentados de decenas de grandes espectáculos como los premios Oscar o los MTV Video Music Adwards. Pero parece que pertenecer a la élite de comediantes le hace creer que centrar sus performances en los defectos de otros está bien.

El 27 de marzo del año pasado, el también director de cine le colmó la paciencia al actor y ganador del Oscar, Will Smith, cuando durante la 94 entrega de los Oscar hizo chistes despectivos sobre la calvicie de su esposa Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. Razón por la que le propinó una cachetada y le dijo que más nunca hablara de su pareja.

Estos fue repudiado por muchos, incluso por la Academia, que vetó a Smith mas no a Rock, quien también fue violento en su discurso. Esta era la segunda vez que atacaba a Jada.

Pero ella no fue la única. Esa misma noche tras la bofetada, también le lanzó dardos machistas a la actriz Penélope Cruz al decir: “¿Sabéis qué es lo más duro de esta noche? Que Javier Bardem y su mujer, ambos están nominados. Entonces, si ella pierde, ¡él no puede ganar!”. Siendo ella tan famosa como Bardem, prefirió referirse a ella como “la mujer de”.

Chris, igualmente en 1999, cuando fue anfitrión de los MTV Videos Awards se ensañó contra Britney Spears, quien era menor de edad y la atacó hasta que se cansó. Durante su discurso “bromeó”: “¿Todos están listos para un play back de verdad? Bueno, un aplauso para Britney Spears y ‘Nsync!”.

Luego le do la estocada final: “Quiero saber quién será el malo de los Backstreet Boys? ¿Quién será el que deje embarazada a Britney Spears? Todos los grupos tienen uno”. Todos en el auditorio rieron menos los artistas mencionados.

Rock no conoce los límites y está acostumbrado a hacer bromas sexistas. En ese mismo evento, también ofendió a JLo, al dejar ver que su carrera era gracias a sus curvas y no su talento: “Ella vino esta noche con dos limusinas, una para ella y otra para su trasero. (...) Creo que no le agradeces lo suficiente a tu trasero. Veo a Jennifer López agradeciéndole a su mamá, a su papá y a su profesor de actuación. ¡Agradécele a tu trasero!”.

El comediante, de 58 años, debe revisar la forma y el contenido de sus show, que si ciertamente hace reía a un grupo que le gusta el humor negro, pues traspasa los límites.