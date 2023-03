“Me cerraron las puertas”: Ludwika Paleta alza la voz sobre lo que sufren las embarazadas

Ludwika Paleta es una de las famosas que ha compaginado de la mejor manera su vida profesional, como actriz, y su vida personal, como mamá de tres hijos.

Nicolás, Sebastián y Bárbara se han convertido en el centro de su mundo cuando las luces se apagan, pero el camino hacia el estrellato no fue fácil, pues al tener a su primogénito tan joven, muchos le cerraron las puertas.

Ludwika Paleta relató lo duro que es ser una mujer profesional y quedar embarazada

“Me embaracé y todos estos planes que tenía yo no los hice. Me embaracé a los 20 años y estaba yo enamorada, ilusionada, con mucha ilusión detener a Nicolás. No me imaginaba yo lo mucho que me iba a cambiar la vida, yo creo que de una manera muy inocente”, relató para Canela TV.

En aquel entonces, la famosa tenía un romance con su colega, Plutarco Haza, pero ella pagó los platos rotos pues “me quitaron mi exclusividad en Televisa, entonces yo dejé de trabajar. Cuando nació Nicolás yo no tenía trabajo, yo no sabía ni siquiera que iba a volver a la televisión…” , confesó.

Asimismo, la nacionalizada mexicana reconoció que el embarazo frustró planes como “hacer castings para proyectos que a mí me interesaban o estar en Los Ángeles buscando entrar a lo mejor en las películas de Hollywood, nunca voy a saber lo que hubiera pasado…”.

Eso sí, lo que sí está claro es que no se arrepiente de haber debutado en la maternidad tan joven. “Sin duda fue lo que tenía que pasar y tuve a Nicolás muy joven y ahora somos muy buenos amigos… Me parece increíble que seamos tan cercanos y que seamos tan jóvenes los dos…”, finalizó.