Los secretos de belleza y autoestima de Nadia Ferreira: todas podemos practicarlos en casa

Con su belleza exuberante, Nadia Ferreira se ha convertido en una de las modelos del momento. Y aunque la genética juega un gran papel, se sabe que también cuida su imagen con mucho mimo.

De hecho, la virreina del Miss Universo 2021 ha confesado tener varios trucos de belleza y autoestima a los que es fiel y le permiten mantener su característica apariencia fresca y radiante.

Te puede interesar: De sexy rubia a audaz pelirroja: los looks más llamativos de Nadia Ferreira

Al respecto, la paraguaya de 23 años se abrió en una entrevista con la también exmiss y cirujana plástica dominicana Tania Medina en el programa Curando cuerpos, sanando almas el año pasado.

¿La mejor parte de sus consejos beauty? No es necesario acudir a un especialista porque se tratan de acciones supersencillas y rápidas, pero con un gran impacto a largo plazo en el aspecto personal.

Los trucos de Nadia Ferreira para mantenerse bella y segura

Durante su visita a la emisión publicada en YouTube, Ferreira fue cuestionada por Medina sobre esos secretos de belleza indispensables en su vida diaria y no dudó en compartirlos con el público.

La empresaria reveló que el primer y principal truco que no deja de hacer por nada del mundo está destinado a cuidar su rostro y se trata de desmaquillarse el cutis siempre antes de ir a la cama.

Aunque confesó que ama estar sin maquillaje, todos los días lleva cosméticos en la cara por su trabajo. Por eso, Nadia se asegura de removerlos muy bien y seguir una rutina de cuidado facial.

“Sí o sí, me tengo que sacar el maquillaje antes de dormir. Ponerme mis cremas, el skincare es algo justo y necesario para mujeres y también para hombres”, comentó en la charla.

Asimismo, reveló que si se fuera a un desierto y solo pudiera llevarse tres productos para el cuidado de su piel estos serían: un jabón, una crema hidratante y un protector solar.

También alimenta su autoestima

Por otro lado, la Miss Paraguay 2021 también tiene algunos secretos para fortalecer su autoestima a diario y mantener esa imbatible seguridad en sí misma que tanto la distingue.

En primer lugar, la modelo afirmó que le encanta arreglarse y eso la ayuda mucho a sentirse bien con ella misma, pero la práctica que realmente aumenta su amor propio es halagarse ante el espejo.

“El truco de autoestima que yo no puedo dejar es mirarme al espejo en todo momento, levantándome o cuando me acuesto, y decirme: ¡qué bella te ves hoy! ”, reveló.

“Creo que eso ayuda bastante y le recomiendo a todas las personas que lo hagan”, expuso. Ante su revelación, Medina agregó que se trataba de un consejo muy valioso que ella también recomienda.

Y es que, de acuerdo a la experta, el truco realmente aumenta la autoestima porque el subconsciente “no sabe si eres tú o el vecino que está diciéndote las cosas”.

Luego de la acotación, Nadia agregó: “Es algo que yo siempre le digo a todos mis seguidores: tienen que amarse. Lo primero es ámate para que también la gente te pueda amar”.

“Tienes que respetarte, amarte, quererte, mimarte. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer?”, señaló. “Esa es mi recomendación: ámate, mírate al espejo, cuídate, quiérete, haz deportes, aliméntate saludable, arréglate... Yo creo que todas esas cosas ayudan a levantar la autoestima”.

Unos consejos más...

Por último, la famosa que espera su primer bebé con Marc Anthony comentó que a veces tiene días en los que no está feliz y no sabe por qué, pero algunas prácticas la ayudan a levantar el ánimo.

“Me encanta comer, por ejemplo... Hacer ejercicio también. Cuando me siento mal, digo ‘no, no me voy a poner así’ (y ejercito) ”, contó. Aparte, dijo que también le gusta a hacer tenis.

“Si siento que tengo un tiempo libre, me voy a hacer tenis. Y creo que el gimnasio también es bueno para eliminar toxinas”, agregó la célebre modelo.