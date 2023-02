La relación de Nadia Ferreira y su papá no siempre fue tan distante: las fotos que lo prueban

Nadia Ferreira no habla de su padre a menos que le pregunten | Instagram: @nadiatferreira

A lo largo de su exitosa carrera, Nadia Ferreira siempre ha destacado lo importante que ha sido el apoyo de su pequeña familia en la consecución de sus sueños en la feroz industria del modelaje.

La modelo paraguaya es enfática en resaltar especialmente los esfuerzos y sacrificios de su madre, Ludy Ferreira, para sacarla adelante, brindarle educación y ayudarla a alcanzar todas sus metas.

“Mi mamá es la persona más importante de mi vida. Es mi pilar, es la persona que me acompaña, mi mejor amiga”, expresó sobre su progenitora en una entrevista a la cirujana Tania Medina.

“Ella es la persona con la que lloro cuando tengo que llorar, que me escucha, que me da consejos, que me alienta a seguir adelante…”, agregó, dejando claro el amor y respeto que tiene por ella.

Su madre ha sido siempre incondicional y la respalda desde que decidió comenzar a modelar a los 13 años. En cada entrevista, concurso y photoshoot, ella se encuentra a su lado incluso hasta ahora.

Sin embargo, mientras la presencia de su madre destaca y la beldad de 23 años siempre hace saber al mundo que debe todo a ella, resalta la ausencia de alguien más en su vida y discurso: su padre.

La primera finalista del Miss Universo 2021 rara vez menciona a su progenitor sin ser preguntada directamente por él. Por esto, es poco lo que se sabe sobre él más allá de que no son cercanos.

La historia de su distanciamiento nunca ha sido aclarada por Nadia, pero es evidente su lejanía. Él nunca aparece en sus redes, ni en sus eventos. Al parecer, tampoco asistió a su boda con Marc Anthony.

No obstante, si bien parece que nunca han tenido el vínculo padre e hija más estrecho, la celebridad y su progenitor no siempre han tenido una relación tan distante como parece en el presente.

¿Cómo ha sido la relación entre Nadia Ferreira y su padre?

En varias entrevistas, la exreina de belleza originaria de Villarrica, Paraguay, ha contado que conoce y quiere a su padre, pero para ella su familia solo la conformaban su madre, su hermana y sobrino.

Pese a esto, Nadia reconoció que no eran tan lejanos cuando ella era menor. De hecho, ha contado que compartía mucho con él y lo visitaba con frecuencia en Ciudad del Este, en donde él reside.

“Mi papá, lo conozco y lo quiero muchísimo”, dijo en la charla antes mencionada sin revelar su nombre. “Compartí bastante con él cuando era chica, mi papá es justamente de la ciudad fronteriza”.

“Entonces, yo iba bastante los fines de semana, pero yo crecí y tuve la educación de mi mamá toda mi vida”, enfatizó Nadia en esa ocasión para el programa Curando cuerpos, sanando almas.

En otra conversación al programa Todos somos iguales, Ferreira destacó: “(A mi padre) le tengo un aprecio muy grande, pero realmente mi mamá siempre hizo el papel de madre y padre en mi vida”.

Las fotos de Nadia Ferreira y su padre

Por otro lado, en un antiguo perfil verificado en una famosa red social, Ferreira conserva un par de fotos de su adolescencia en las que sale posando junto a su presunto papá y parecen cercanos.

La modelo acompañó dichas postales con afectuosos mensajes para su aparente progenitor en los que manifestaba su cariño y también revelaba aspectos sobre él, como que es médico cirujano.

“Con mi doctor número uno. Te amo, papi”, escribió una Nadia de 17 años para acompañar una foto juntos. Además, agregó algunos emojis de corazones y de una familia para expresar su afecto.

En otra selfi, publicada en el año 2016, los dos posan con sus rostros cercanos y contentos. La modelo luce espectacular como siempre, mientras su padre vestía un uniforme quirúrgico verde.

Nadia Ferreira junto a su aparente padre, cuya identidad es desconocida públicamente |

La políglota acompañó este retrato con un mensaje en alemán que en español se traduce a “te amo”. Asimismo, en el perfil de su madre en la misma red, también hay una foto de ambos felices.

La imagen, publicada hace poco más de una década, no tenía descripción. Empero, un comentario de un cercano destacó el parecido entre ambos. “No hay diferencias, che”, comentó el allegado.

Nadia Ferreira junto a su aparente padre, cuya identidad es desconocida públicamente | Redes sociales de Nadia Ferreira

Ahora, aunque no hay fotos de ambos en la adultez de Nadia, su padre estuvo presente de manera discreta en uno de los momentos más importantes de su vida: su coronación como Miss Paraguay.

“Estuvo esa noche conmigo cuando me coronaron como Miss Universo Paraguay”, contó al programa antes mencionado. Además, reveló que le expresó “palabras muy lindas” en el evento.