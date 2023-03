Rebecca Jones reaparece y da actualización de su salud: así luce desde que dejó ‘Cabo’

Hace unos meses Rebecca Jones tuvo que ser internada de emergencia por problemas graves de salud mientras se encontraba en las grabaciones de la telenovela ‘Cabo’.

La actriz presentó un cuadro de neumonía que se agravó y la obligó a dejar las grabaciones de la telenovela ‘Cabo’ en la que participaba junto a Bárbara de Regil y Matías Novoa.

“Llegué en ambulancia al (hospital) ABC el primero de noviembre en la mañana y la verdad es que no supe nada hasta siete días después. (...) Me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron; antes, si hubiera escuchado la palabra ‘intubación’, no sé si hubiera aceptado, pero como estaba más allá que pa acá, acepté. Gracias a la intubación me salvaron”, dijo en una entrevista con Ventaneando unas semanas después.

¿Qué pasó con las grabaciones de ‘Cabo’?

En su momento, el “Güero” Castro, productor de la novela, aseguró que lo más importante era la recuperación de la actriz ya que se especulaba que el cáncer que había padecido anteriormente había regresado.

Debido a que aún faltaban varias semanas para terminar la historia y el personajes de Jones tenía un peso importante, tuvo que ser sustituída por Azela Robinson como “Lucía de Noriega”.

“La historia requiere a ‘Lucía’ presente, a esta madre que que está peleando en este confrontamiento de hermanos, Fue una decisión difícil, para mí fue encantador trabajar con ella, es la primera vez que trabajo con ella, encontrar una actriz con la calidad que ella tiene fue maravilloso, pero la producción más importante es la vida de uno”, dijo el productor.

Por su parte, Jones agradeció a su compañera por haber tomado su lugar de la mejor forma. “Gracias Azela Robinson @azelarobinson por haber tomado la estafeta con tal profesionalismo y calidad, te estaré eternamente agradecida”.

Aunque la intención de Jones era seguir trabajando, prefirió acatar las instrucciones de los médicos sobre necesitar descansar para no seguir debilitándose. Eso sí, desmintió que se tratase de un cáncer de nueva cuenta y pidió a los medios que dejaran de estar inventando.

Rebecca Jones reaparece

Aunque la actriz siguió publicando de vez en cuando en sus redes sociales, no se le había visto enteramente hasta que repareció para asistir a una función privada de Nada que ver, película en la que participó antes de enfermar.

Jones se dejó ver muy sonriente en todo momento sin embargo, si bien los fans y compañeros aplaudieron su regreso, su semblante encendió la alerta ya que se veía extremadamente delagada.

“Qué le pasó a Rebeca! Válgame Dios”. “Muy sufrida pero siempre con su sonrisa”. “muy delgadita pero está hermosa siempre la eh admirado es una gran mujer,me encantan sus actuaciones y pues échele ganas la quiero mucho”

Debido a los problemas de salud que ha enfrentado y lo agotador que ha sido, la actriz habría perdido peso durante su proceso de recuperación. Actualmente su prioridad sería estabilizarse en todos los sentidos antes de retomar su carrera.

Los seguidores Rebecca aprovecharon la publicación para dejarle mensajes de aliento y reiterarle la admiración que tienen hacia ella. “Súper actriz, mi favorita “para volver a amar” una dama!! Sanidad completa para usted primera actriz!”. “Que bonita eres !!!! Para mi siempre una mujer admirable en muchísimos sentidos ! Siempre quise parecerme a ti aunque fuera un poquito y creo que un poquito si me parezco !!!! Mil bendiciones!!!!!!!!!”. “La amo y la admiro tanto, es una gran mujer con mucha fortaleza! Es una reina”, expresaron.