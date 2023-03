¿Nunca se separaron? Las fotos que delatan que William Levy y Elizabeth Gutiérrez siguen juntos

Hace un año que Elizabeth Gutiérrez y William Levy anunciaron su separación sin explicar los motivos que los llevaron a tomar tal decisión. Sin embargo, a lo largo de 2022 fueron distintas las apariciones que hicieron juntos.

Los actores han estado juntos por más de 15 años y fruto de su romance nacieron sus hijos: Christopher y Kailey, por lo que en un principio se rumoraba que sus encuentros eran por la copartenidad que mantienen.

Levy y Elizabeth solían ser una de las parejas más comentadas tras sus distintas apariciones en eventos de la farándula y portadas de revista, pero también tras los escándalos que se generaron por las infidelidades del galán, lo que los llevó a tener algunas separaciones y reconciliaciones.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez más juntos que nunca

Pese a que ambos aseguraron estar separados han aparecido juntos paseando y hasta compartiendo viajes a España donde radica actualmente el cubano, debido a su agenda de trabajo.

En algunas oportunidades, han disfrutado de veladas sin compañía de sus retoños, por lo que parece indicar que nunca se separaron o decidieron reconciliarse sin hacer pública la noticia. Ambos también disfrutaron la Navidad de 2022 juntos.

La pareja ha decidido mantenerse alejada de los medios de comunicación para no dar detalles de su relación. Sin embargo, la actriz ha sido duramente criticada por haber regresado presuntamente con William pese a las infidelidades a las que la ha arrastrado.

De igual manera, hace unos meses Levy confesó las razones por las que no ha llegado a casarse y sus palabras indignaron pues aseguró que no había llegado la persona ideal, lo que quiere decir que a pesar de que Elizabeth es la madre de sus hijos, nunca la consideró la mujer ideal.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, explicó.