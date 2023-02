“Nos faltan frenos al quererte”: William Levy pone a delirar a sus fans con un poderoso mensaje

Casi un millón de seguidoras de William Levy quedaron anonadas durante este fin de semana, cuando el actor cubano les dedicó un poderoso mensaje acompañado de un video, que robó suspiros con su sencillez y belleza.

“Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño. Les mando besos. Las quiero. Siempre felices. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos personas que no te valoran. Love you all”, les escribió el artista a las fanáticas.

Pero como si esto no resultara cautivador viniendo por parte de un hombre, les dedicó la canción “Qué precio tiene el cielo”, de Marc Anthony, mientras conduce y la canta fuertemente. Unas 32 mil fans se pronunciaron en la caja de comentarios.

“¿No te duele la cara?... De ser tan lindo”, “Encantada con tanta belleza, no solo por fuera, sino por dentro. desborda tanto talento y un corazón apasionado por lo que hace”, “Nos faltan frenos al quererte”, y “El cielo tiene el precio de esa sonrisa, ese encanto, esa mirada, tu felicidad @willevy”, fueron tan solo algunos de los mensajes que recibió el actor.

Sin embargo, algunas le criticaron al protagonista de Café con Aroma de mujer que pida que se valoren cuando él no hace lo mismo con la madre de sus dos hijos, la actriz Elizabeth Gutiérrez, puesto que durante los 20 de relación que tuvieron, la infidelidad era parte de la rutina de la pareja.

Ellos anunciaron, por sexta vez en 19 años, que se separaban y de manera “definitiva”. Elizabeth lloró en televisión al tocar el tema de su pareja y sus hijos, pero a los pocos meses volvió con el cubano para recibir el 2023 juntos.

Mientras que unos días antes de finalizar el año compartieron románticamente en un viñedo en Europa. Las mujeres le pidieron que tuviera un poco de amor propio y dejara la relación de codependencia con la estrella.

Centrado en su carrera

Ahora el actor está concentrado en su carrera y quiere repetir el éxito que tuvo con el remake de la novela Café con aroma de mujer, que hizo junto a la colombiana Carmen Villalobos. Apuesta de nuevo al éxito con la nueva serie que llamará “Hasta encontrarte”, y que protagonizará con Samadhi Zendejas y Kimberly Dos Ramos.

Recientemente culminó el programa para streamig “Montecristo”, que será estrenada por Vix +, que está basada en la novela El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas.

“Estoy extremadamente orgulloso de lo que hemos logrado con ‘Montecristo’. La producción es de clase mundial y es el resultado del arduo trabajo y la dedicación de un elenco y equipo excepcionales, y de nuestros socios Secuoya Studios y ViX+”, dijo Levy en un comunicado la semana pasada.