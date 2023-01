De una infancia difícil en Cuba a grandes proyectos en tv: así la vida de William Levy

Aunque hoy es uno de los actores más codiciados, William Levy siempre ha tenido presente su infancia en su natal Cuba. Y es que aunque vivió ahí hasta los 15 años, pasó los momentos más duros que lo marcaron mientras crecía.

William actualmente goza de fama y popularidad, además de una innegable galanura y proyectos ambiciosos, sin embargo, no siempre tuvo una estabilidad económica e incluso admitió haber pasado hambre.

Han sido varias las ocasiones en las que el actor y productor ha hablado de sus vivencias. Fue especialmente en una entrevista con GQ que el protagonista de Café con aroma de mujer aseveró que pese a los momentos difíciles, tuvo una infancia linda y que todo le sirvió para aprender a valorar las cosas.

“Mi infancia fue muy linda, a pesar de que no teníamos nada. Vivíamos bajo la dirección de un gobierno que nos daba de comer lo que quería. Las raciones eran un pan por persona al día, y un cuarto de pollo por persona al mes. Ellos creen que todo el mundo es igual, pero yo no. Yo creo que todos somos diferentes. Si tú quieres comer ensalada y yo pollo, deberíamos tener ese derecho”, afirmó.

Levy siempre tuvo una gran atracción por el mundo de la actuación, interés que crecía cada vez que el Estado permitía la proyección de películas en la televisión.

“Desde Cuba ya me llamaba mucho la interpretación. Ahí teníamos dos canales nada más, los que el gobierno nos dejaba ver. Eran el 2 y el 6, y los sábados ponían una película y los domingos doble tanda. No me lo perdía nunca, por nada en la vida”, dijo.

Algo de lo que poco habla es que él y sus hermanos Jonathan y Bárbara fueron abandonados por su padre a temprana edad, por lo que crecieron al cuidado de su madre y la familia de ésta.

La precariedad en su familia y las restricciones del Estado hicieron que William creciera demasiado pronto, pues sabía que tenía que mantenerse fuerte. Poco antes de cumplir quince años emigró a Estados Unidos debido a que su padrastro obtuvo asilo político y pudo sacar a su familia de Cuba.

En los Estados Unidos, William tuvo la oportunidad de estudiar la escuela secundaria, donde su pasión por el béisbol, le permitió conseguir una beca para asistir a la universidad.

“Desde que me fui de Cuba con 15 años soy una persona que no se queda en la zona de confort. Estoy cambiando todo el tiempo, y si no lo hago, siento que me estanco, y no me gusta”.

Pronto inició su carrera como actor de telenovelas en Miami, trabajando en producciones de Venevisión Internacional. Debutó en Olvidarte jamás y posteriormente actuó en Mi vida eres tú. A esos proyectos le siguieron Acorralada, Pasión y finalmente su primer protagónico en Cuidado con el ángel.

Después de unos años trabajando en las novelas latinas, el actor supo que necesitaba un descanso y optó por probar diferentes horizontes. Esto lo llevó a saltar al formato de series y a producir proyectos independientes.

A pesar de las carencias que pudo haber tenido en su niñez, el cubano siempre supo tomar las riendas de su vida para cumplir sus sueños.

“Siempre le he dado gracias a Dios por haber crecido así”, dijo. “Porque eso me da la oportunidad de disfrutar todo al máximo. De poder comer y disfrutar la comida al máximo, de vestirme y disfrutar la ropa al máximo. De poder elegir. De tener la libertad de hacer lo que me dé la gana, de expresarme, de ser quien soy”.