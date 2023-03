Michael B. Jordan se disculpó con su mamá por sus sexis fotos para Calvin Klein: ¿qué le dijo?

Michael B. Jordan está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Y es que, además del estreno de su filme Creed III, el actor está causando furor con su primer anuncio para Calvin Klein.

El intérprete de 36 años dejó su escultural cuerpo al descubierto posando en ropa interior para la campaña publicitaria primavera-verano 2023 de la famosa casa de modas estadounidense.

A través de su perfil en Instagram, la firma compartió el lunes 27 de febrero un par de fotografías de la colaboración en las que Jordan aparece rezumando sensualidad en unos “calvins” negros.

Las imágenes en blanco y negro, tomadas por los fotógrafos Mert Alas and Marcus Piggott, desataron la locura entre los usuarios y hasta la fecha acumulan más de un millón de corazones robados.

“¿Michael está incluido?”, “Madre de Dios”, “Simplemente el hombre más perfecto del mundo” y “Si veo esto en una valla voy a tener un accidente” fueron algunos de los comentarios registrados.

No obstante, antes de que sus fotos en calzoncillos tipo bóxer salieran a la luz, la estrella de películas como Pantera Negra tuvo que hacer algo importante: llamar a su madre para pedirle disculpas.

¿Qué dijo Michael B. Jordan a su madre tras posar para Calvin Klein?

Así lo reveló el histrión a Entertainment Tonight en su paso por la alfombra roja de la premier en Los Ángeles de su nueva película, la cual también marca su debut como director, el pasado lunes.

“Pensé, mi mamá tendrá que ver esto. Déjame llamarla y decirle: ‘Lo siento. Está aquí afuera ”, compartió tras ser cuestionado por una reportera en el evento sobre su primera reacción ante las fotos.

“Saqué todo ‘mi negocio’ a las calles, literalmente”, explicó sobre la razón tras sus disculpas.

Durante la conversación, el proclamado “hombre vivo más sexi” por People en 2020 además declaró que las fotos de su debut con la marca no podrían haber llegado en una mejor etapa.

“Esto fue como, un momento, ¿sabes? Simplemente tener todo unido al mismo tiempo, se siente genial”, expresó emocionado el actor que recién recibió su estrella en el Hollywood Walk of Fame.

“Y poder compartir ese momento con mis otros actores, que también están teniendo un momento propio, se siente especial. Se siente como si todo estuviera sucediendo en el momento adecuado”, expresó.

Por otro lado, el entrenador personal del actor, Corey Calliet, develó a USA Today la rutina con la que ha cincelado y mantenido su físico tonificado para las películas de la franquicia de Rocky.

Calliet afirmó que Jordan realizaba ejercicios como flexiones de bíceps y de brazos caminando; sentadillas con salto y con barra; levantamiento de piernas e incontables ejercicios abdominales.

“Michael no tenía músculos cuando nos conocimos, así que los he estado viendo crecer”, dijo en 2018. “A medida que su carrera creció, sus músculos crecieron. Así que eso es lo que he estado haciendo…”.

Creed III aterrizó en las salas de cines de todo el mundo este viernes 3 de marzo.