“La humilló”: Michael B Jordan se reencontró con su bully en una alfombra roja y la enfrentó

Michael B. Jordan vivió un momento incómodo durante la promoción de su nueva película Creed III y es que de la forma más inesperada se reencontró con la mujer que le hacía bullying en la secundaria.

Se trata de Lore’l, quien ahora es la presentadora del programa de radio The Morning Hustle. La mujer ha ganado fama en Internet por sus entrevistas a celebridades, así como por la anécdotas que cuenta sobre sus encuentros.

El pasado tormentoso de Michael B. Jordan

Fue en un episodio reciente de su podcast de Undressing Room que habló de haber asistió a la escuela secundaria con Jordan y cómo todos, incluyéndola, lo molestaban por su nombre.

“¿Sabes lo que es tan loco? Fui a la escuela con Michael B. Jordan en un punto de la vida “, dijo Lore’l en el podcast. “Y para ser honesta contigo, lo bulleamos todo el maldito tiempo porque se llamaba Michael Jordan. Comencemos allí, y él no era Michael Jordan “.

“También vendría a la escuela con un headshot”, agregó. “Vivimos en Newark, esa es la capucha. Nos burlaríamos de él como, ‘¡¿Qué vas a hacer con tu estúpido headshot?’ ¡Y ahora miralo!”, narró Lore’l haciendo referencia a que también lo molestaban porque al soñar con ser actor, siempre cargaba con sus fotografías para obtener castings.

Un incómodo reencuentro

El reencuentro de Jordan y Lore ocurrió durante la alfombra roja de Creed III cuando ésta se acercó para entrevistarlo. “Regresamos, todo el camino de regreso a Chad Science [Academy] en Newark”, dijo la mujer con tono burlón.

“Oh sí, yo era el niño cursi, ¿verdad?”, respondió Jordan con cierta molestia, recordando el apodo que le pusieron entonces.

“¡No, no me escuchaste decir eso! Dije que solíamos burlarnos del nombre “, dijo Lore’l, tratando de defenderse a lo que el actor respondió: “Lo escuché”, dijo Jordan. “Lo escuché. Está todo bien. ¿Qué pasa?”.

Lore’l, luego admitió al actor: “Pero sí, [obviamente] estás matando cosas aquí ... ya no eres cursi”.

El actor enfrentó a la persona que le hizo la vida imposible en la secundaria con gran elegancia, desatando una lluvia de aplausos y apoyo en el canal de Youtube del programa.

“Lo llamaste cursi. Ahora tienes que llamarlo actor, director, superestrella, magnate de Hollywood. Leyenda viviente. Se tomó esa mierda como algo personal”. “Es por eso que no intimidas, bromeas ni molestas a las personas. Ahora ella está trabajando en la alfombra roja en el estreno de su película. Un momento de círculo completo que el dinero no puede comprar tbh”. “El karma siempre hará su trabajo. Todo lo malo que hagas se regresa”. “Ella siempre me ha dado la energía de una chica mala y definitivamente puedo creer que solía meterse con la gente. Ahora ella está en una alfombra roja por él. La vida tiene una manera divertida de humillarnos”, expresaron internautas.

Michael B. Jordan se ha convertido en uno de los actores más cotizados del momento y es que no sólo ha demostrado su talento para actuar sino que además ha incursionado con éxito como director y productor. Es conocido por interpretar al personaje de Erik Killmonger, el primo y enemigo de T’Challa, en Black Panther (2018), y a Adonis Creed, hijo del boxeador ficticio Apollo Creed, en Creed (2015).