‘Café con aroma de mujer’: así se ven los personajes originales vs. los de la última versión

Hace poco más de 28 años irrumpió en los hogares colombianos Café con aroma de mujer, una producción de RCN Televisión que Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker encabezaron.

No pasó nada para que la telenovela que narraba el romance entre Teresa Suárez y Sebastián Vallejo cautivara a millones en todo el mundo y se convirtiera en una de las más vistas de la historia.

Gracias a su arrollador éxito, el melodrama escrito por Fernando Gaitán se consolidó como un clásico de la televisión latinoamericana y ha sido adaptado en tres ocasiones para la pantalla chica.

La más reciente de ellas fue la reversión homónima protagonizada por Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos, la cual causó un verdadero furor cuando se estrenó en Netflix en 2021.

El cambio de imagen de los personajes de Café con aroma de mujer en la última versión

El proyecto, producido nuevamente por RCN, pero esta vez en conjunto con Telemundo, se trató de una adaptación moderna de la clásica historia de amor entre “Gaviota” y Sebastián.

Las tramas centrales, los nombres y las personalidades de los personajes se mantuvieron, pero muchos aspectos fueron cambiados por el equipo de escritores liderados por Adriana Suárez.

Asimismo, cambiaron mucho los looks de los roles. Y esto no solo por el hecho de que los actores son diferentes, sino también porque las tramas de cada proyecto se ambientan en épocas distintas.

Por eso, a continuación, hacemos una comparación entre la imagen de los personajes en la telenovela original estrenada en 1994 y la última versión transmitida en televisión en el año 2021.

Teresa Suárez

En el melodrama original, Margarita Rosa de Francisco se encargó de darle vida a la humilde y tenaz recolectora de café Teresa Suárez, conocida como “Gaviota”. En ese entonces, tenía 29 años.

Mientras, en la última adaptación, Laura Londoño fue la responsable de darle vida al rol, que conservó una personalidad muy parecida, pero perdió su abundante melena. La actriz tenía 32 años.

Margarita Rosa de Francisco en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Laura Londoño en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Sebastián Vallejo

El actor brasileño-estadounidense Guy Ecker se puso en los zapatos del galán Sebastián Vallejo en el melodrama de 1994. El intérprete, quien entonces tenía 35 años, saltó a la fama con este rol.

Dentro de la más reciente versión, otro actor extranjero también encabezó la producción colombiana. Se trató del actor cubano William Levy, quien tenía 41 cuando se estrenó la ficción.

En este remake, el personaje no solo cambió de look, también en otros aspectos de su vida y personalidad. Por ejemplo, el rol no tenía los problemas psicológicos del Sebastián de Ecker.

Guy Ecker en 'Café con aroma de mujer' (1994) y William Levy en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Lucía Sandoval

La actriz Alejandra Borrero tenía 32 años cuando encarnó a la villana Lucía Sandoval, la esposa de Sebastián. En tanto, en la última adaptación, Carmen Villalobos interpretó el papel a sus 37.

Además de su look, personalidad, conflictos y aventuras amorosas, el personaje creado por Gaitán también cambió de apellido en la nueva trama, pasando a llamarse Lucía Sanclemente.

Alejandra Borrero en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Carmen Villalobos en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Iván Vallejo

A sus 36 años, Cristóbal Errázuriz marcó al público con su interpretación del villano Iván Vallejo, el primo de Sebastián que quiere quedarse con la herencia dejada por su abuelo.

Diego Cadavid hizo lo propio a sus 42 años personificando el mismo personaje en el melodrama de 2021. En esta adaptación, Iván y Sebastián son hermanos y la herencia la dejó su padre.

Cristóbal Errázuriz en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Diego Cadavid en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Lucrecia Rivas

En la telenovela estrenada en 1994, la estrella colombiana Silvia de Dios mostró un gran talento a sus 28 años de edad dando vida a Lucrecia Rivas, la ambiciosa esposa de Iván Vallejo.

Mabel Moreno también destacó con sus dotes artísticas dando vida al mismo papel a sus 37 años. Dentro de este proyecto, Lucrecia mantuvo su nombre, pero cambió su apellido a Valencia.

Silvia de Dios en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Mabel Moreno en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Carmenza Suárez

Constanza Duque se ganó el corazón del público a sus 43 años de edad con su extraordinaria interpretación de Carmenza Suárez, la madre de la “Gaviota”, en el melodrama finalizado en 1995.

Más de dos décadas después, Katherine Vélez también se hizo con el cariño del mundo con su personificación de esta noble recolectora de café en la telenovela estrenada en 2021.

Constanza Duque en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Katherine Vélez en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Marcela Vallejo

Danna García saltó a la fama internacional cuando se metió en la piel de Marcela Vallejo, la rebelde hermana de Sebastián y oveja negra de la familia Vallejo, cuando tenía 16 años de edad.

En el último remake, María Teresa Barreto dio vida a una versión mucho más adulta del personaje. La actriz, de hecho, tenía el doble de la edad de García que cuando arrancó el rodaje: 32 años.

Danna García en 'Café con aroma de mujer' (1994) y María Teresa Barreto en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Paula Vallejo

Lina María Navia debutó en las telenovelas dando vida a Paula Vallejo, la odiosa hermana de Sebastián que cae en las manos de un estafador en Café con aroma de mujer.

Mientras, Laura Archbold encarnó a Paula en la última reversión. En su caso, no era una novata en las novelas, pero saltó a la fama internacional con su interpretación de este personaje a sus 31 años.

Lina Navia en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Laura Archbold en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Mauricio Salinas

El actor Juan Ángel tenía 34 años cuando robó corazones dando vida al gentil Mauricio Salinas, un caballeroso ejecutivo en la Asociación de Cafeteros que está flechado por “Gaviota”.

En la reversión homónima, Lincoln Palomeque encarnó el rol equivalente a sus 43. Su nombre en la nueva trama era Leonidas Salinas, era agrónomo y rival Sebastián por el amor de la protagonista.

Por otro lado, a diferencia del Mauricio de la versión original de Café con aroma de mujer, el sencillo y trabajador Leonidas es parte del elenco principal de la telenovela desde el comienzo.

Juan Ángel en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Lincoln Palomeque en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Harold McLain

Óscar Borda se inmortalizó en la memoria de todos a sus 28 como el alegre y excéntrico Harold McLain, el novio de Marcela que su círculo inicialmente no aceptaba por su color de piel.

En la versión de 2021, el personaje sufrió muchos cambios: se llamaba Lemarcus Acosta y era un cocinero cartagenero. Eso sí, también amaba Marcela. El intérprete cubano Yarlo Ruíz le dio vida.

Óscar Borda en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Yarlo Ruíz en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

Miguel Tejeiros

A sus 37 años, Santiago Bejarano se destacó en la trama original como Miguel Tejeiros, un vividor enmascarado de dandi y millonario que logra enamorar y casarse con la ingenua Paula Vallejo.

En la más reciente adaptación, Rodrigo Candamil dio vida al estafador, quien tuvo varias modificaciones. En esta trama, se hace llamar Martín Tejeiros y finge ser un empresario español.

Otra diferencia es que Martín tiene un romance ilícito con Lucrecia y no con Lucía, como el personaje de 1994. Aparte, él nunca llega a casarse con Paula. Candamil encarnó el papel a sus 44.

Santiago Bejarano en 'Café con aroma de mujer' (1994) y Rodrigo Candamil en 'Café con aroma de mujer' (2021) | (RCN Televisión)

El último remake de Café con aroma de mujer actualmente está disponible en Netflix, en donde es una de las producciones de habla no inglesa más vistas en la plataforma de streaming.