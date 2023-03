“Peor que un Twingo”: Surge foto vieja de Clara Chía despeinada y sin maquillaje y la critican

Clara Chía Martí irrumpió de la nada en el panorama internacional el año pasado, cuando se confirmó su romance con Gerard Piqué a pocas semanas de hacer oficial la separación con Shakira.

De inmediato, se le ubicó como la tercera discordia entre una pareja que ya sumaba más de 10 años de amor y dos hijos en común, ganándose el odio de miles de personas alrededor del mundo.

Cada movimiento de la joven de 23 años es analizado minuciosamente, así como también cada detalle de su vida despierta mucho interés, sobre todo su pasado, del que no se tiene mayor información por lo reservada que es ella y su entorno.

Pero, ¿cómo lucía Clara Chía Martí hace algunos años?

A esta incógnita ya se le tiene respuesta después que un grupo de fans de la pareja de Piqué publicara en Twitter algunas postales de la mujer que datan de 2019 y 2020.

En ellas se observa que la española siempre ha sido una mujer sencilla y natural, que huye de arreglarse demasiado o de lucir una imagen de diva.

¡La sonrisa y la mirada de una niña súper tierna y estudiosa! 💕❣☺



Clara Chia en una clase virtual, en plena pandemia mundial, Mayo del 2020 😍❤🥰 pic.twitter.com/t1M8ANDGyD — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 2, 2023

Incluso, en las postales se le ve llevando ropa casual, posando al lado de unas amigas y en otra, hasta sentada frente al ordenador portando lentes y audífonos, presuntamente durante una clase virtual en medio de la pandemia.

No obstante, muchos aprovecharon ver a Clara Chía Martí sin maquillaje y despeinada para criticar a la joven, recordándole que no le perdonan haber separado la familia de la barranquillera.

¡BELLÍSIMA! 🤍❤



¡Lo lindo que le queda el color blanco a la niña Clara! 😍



Clara Chia, Año 2019 ♥🥰 pic.twitter.com/zphwpL3BgQ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 1, 2023

“Shakira se equivocó, esta es hasta peor que un Twingo”, “Todavía sigo sin entender qué fue lo que le vio Piqué”, “El dinero de Piqué la cambió definitivamente”, “Cada vez que la veo, más me convenzo que no le llega a los tobillos a Shakira”, “Con esa cara cualquiera cree que no parte un plato”; fueron parte de los comentarios de los internautas.