“Cree que ella ganó”: El video que muestra a Clara Chía entrar a casa de sus suegros triunfante

Shakira y Gerard Piqué están protagonizando una de las separaciones más mediáticas del entretenimiento y es que no es para menos. Después de una década de amor y dos hijos, el deportista la engañó con Clara Chía Martí, una joven de 23 años.

Y esta historia sigue teniendo episodios que cada vez despiertan más la discordia entre los dos, no solamente por las canciones de desahogo de la barranquillera que resuenan al ritmo de Te Felicito o TQG, sino también por las respuestas por parte de la nueva pareja.

Ahora se han dado a conocer nuevas imágenes en las que la estudiante de Relaciones Públicas proclama su puesto como la novia del exfutbolista, muy sonriente, mientras se le ve entrando a la casa de los exsuegros de la artista por primera vez.

¿La razón? Se especula que Shakira ya no es dueña de la mansión en la que está viviendo en Barcelona y por eso, Clara Chía se ha aprovechado de eso para hacerle una visita especial a sus suegros, que viven en la residencia contigua.

Conforme con Univisión, la lujosa casa ubicada en Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, una zona exclusiva en Barcelona, ahora estaría a nombre de Gerard Piqué y de su padre.

“Tuve hace dos meses acceso a las escrituras de la casa y me llevé una sorpresa. Pero, al día de hoy, ya solo salen Piqué y su papá, Shakira ya no figura, por lo cual ella ya no es propietaria de la casa”, informó el paparazzi, Jordi Martin, al mismo medio.

Por eso, muchos dicen que Clara Chía Martí cree que “ella ganó” en esa lucha por quedarse con Piqué, su casa y su familia, pero a la vez le recuerdan que “la que se queda con el infiel, es realmente la que pierde”.