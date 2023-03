Shakira se libera de los filtros y muestra su verdadero rostro con arrugas: le dicen “vieja” y “falsa”

Shakira es una de las cantantes latinas más exitosas que ha logrado una sólida carrera, haciendo historia con su música y su voz.

A sus 46 años no solo sigue cosechando éxitos con sus temas Monotonía, Music Session 53, y TQG, sino que luce como de 20 y encanta con su belleza y figura espectacular.

La famosa lleva looks modernos y sexys con faldas, tops cut outs, y bodysuit, con los que presume su cuerpazo a sus 46.

Sin embargo, la han criticado mucho por su rostro, y es que, como todas, tiene arrugas que muchas veces trata de disimular en sus redes con filtros.

Las arrugas son normales con el paso de los años y ni Shakira se salva, pero esto no la hace menos hermosa, cosa que al parecer nadie puede entender.

Las críticas a Shakira en video sin filtro por sus arrugas y cabello

Recientemente Shakira apareció en un video publicado por la cuenta de los Latin Grammy en el que anunciaba su exhibición en el Museo de los Grammy sobre su trayectoria.

En el video aparece la colombiana con suéter negro, el cabello suelto y liso, y maquillada, pero sin filtros, dejando ver sus arrugas en los ojos y frente.

De inmediato comenzaron a atacarla y hasta “vieja” la llamaron. “No hay nadie quien le planche ese pelo a Shakira bien”, “Shakira sin Photoshop 😮😮 ya se ve vieja”, “Siii que esta vieja y ese pelo 🤦‍♀️”, “En unas fotos se ve joven y otras así súper arrugada “, y “que mal peluquero tienes, despídelo”, fueron algunos de los crueles comentarios.

Esto solo deja ver lo cruel de la sociedad, y que no hemos aprendido nada sobre no opinar de los demás, pues las arrugas son normales y comunes y no está mal disimularlas con filtros en redes.

Shakira no cambia su rostro ni se transforma, solo usa un poco de filtro y no está mal, está en todo su derecho, especialmente porque cuando se muestra al natural, recibe estas críticas tan crueles, así que nadie debería juzgarla.