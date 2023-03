A sus 64, Madonna tiene nuevo novio y es 35 años menor que ella: fotos del guapo galán que ya presume

Madonna no pierde la fe en el amor, y es que aunque no le ha ido muy bien no se rinde, y rumores apuntan que tiene nuevo galán.

Según informa Page Six, la cantante estaría saliendo con un entrenador de boxeo, a quien conoció luego que entrenara a uno de sus hijos.

Como es costumbre, su nuevo galán es menor que ella, y esta vez Madonna le lleva 35 años más, pero eso nunca es impedimento para ella.

A través de sus historias de Instagram, la cantante presumió a su nuevo novio, y posó con él, abrazándolo mientras llevaba unos lentes oscuros y un look “total black”.

Él es el guapo novio de Madonna que es 35 años menor y es entrenador de boxeo

Según Daily Mail y Page Six , Madonna lleva poco saliendo con Josh Popper de 29 años, quien es exitoso boxeador y entrenador.

A través de sus redes publica fotos y videos de él entrenando a otros, o practicando boxeo, dejando ver que se toma su trabajo muy en serio y es muy disciplinado.

Además, encanta con sus ojos claros, y su físico, pues en redes también presume sus músculos y cuadritos, desatando suspiros.

Josh era jugador de fútbol americano del equipo de Arizona Cardenals, y se graduó en el 2015 en la Universidad de Rowan.

Luego, abrió un gimnasio, ubicado en Nueva York, y da clases de boxeo allí, y fue justo lo que lo llevó a conocer a Madonna, pues se dice que desde hace meses le da clases a uno de sus hijos.

Además, es un chico reality, pues formó parte del show Summer House del canal Bravo, y sin duda es un gran partido para la cantante.