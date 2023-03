Recuerdan el día que Hailey se cayó por perseguir a Justin Bieber: “Amiga date cuenta”

Selena Gómez y Justin Bieber terminaron su relación hace cinco, tras permanecer junto de forma intermitente por unos seis años. Cada quien continuó con su vida y Justin al poco tiempo conoció a la modelo Hailey Baldwin, con quien luego se casó. Ella tomó su apellido y desde entonces acompaña al cantante a todos lados, pues parece que no supera el romance que el canadiense tuvo con la exactriz de Disney.

En el 2022 la esposa de Bieber rompió el silencio sobre la presunta enemistad con Gómez en el podcast Call Her Daddy, en el que habló sobre la relación entre su pareja y su ex: “no es mi relación ni tiene nada que ver conmigo, no quiero hablar en su nombre, pero sé que cerró un capítulo”. Y señaló que ella inició su noviazgo con el cantante porque él no estaba comprometido con nadie.

Tras estas declaraciones en septiembre, poco tiempo después ella posó junto a Selena en la segunda gala anual del Academy Museum of Motion Picture, echándole tierra a la supuesta rivalidad. Sin embargo, a finales del mes pasado nuevamente Hailey sale a la palestra para atacar indirectamente a Selena, a quien los paparazzi le criticaron su cuerpo tras posar en traje de baño en un yate.

La sobrina de Alec Baldwin afirmó en un audio: “No digo que no se lo mereciera, pero el momento de Dios es el correcto”. Esto fue sacado por una usuaria de Tiktok, quien calificó de una bajeza y recordó que fue la propia modelo la que le pidió a Selena que le dijera a sus fans que dejaran de atacarla.

La estrella del pop contestó el video de su fans: “Está bien! ¡No dejo que estas cosas me depriman! ¡Sean amables con todos! X”. Hailey borró el video. No es la primera vez que hace algo alucivo a la ex de su esposo, pues subió un video de sus productos de belleza con el tema Calm Down, que interpreta Rema con Selena en la versión remix.

Lo cambió por una música neutras tras recibir miles de críticas alrededor del mundo por no pasar la página. Además de que los haters aprovecharon para sacar de nuevo a la luz pública el penoso momento que vivió cuando se cayó en plena calle y Justin ni se inmutó.

En el 2019 se viralizó un video en el que Bieber trata de huir de los paparazzis, por lo que optó por lanzarse en patineta por el medio de la calle y dejando atrás a su esposa, quien además de tratar de alcanzarlo, se cayó, pero él no se dio cuenta porque solo pensaba en él en ese momento.

Justin Bieber and the love of his life Hailey Baldwin (also known as Taylor Swift's biggest fan) ... he just left her there 😂 pic.twitter.com/Pekeglpkjk — 🍓 (@pwXck) October 8, 2019

“Amiga ahí no es”, “Eso pasa por meterte en la relación con Selena”, “Hailey no se merece esto. Ella hace tanto por él y él hace tan poco a cambio”, le escribieron los seguidores de ambas celebridades quienes la invitan mirarse y ver que todo lo que hace en contra de Gómez no vale la pena por un hombre como el músico.

También rememoraron las veces en las que Bieber le gritó en pleno centro comercial o tuvo unos juegos bastante violentos con ella, en el que la golpeaba “en broma”.