No quiere ser como su madre: Lucerito Mijares y su respuesta a quienes dicen que no es “bella” como Lucero

Lucerito Mijares, la hija de Lucero y Mijares ha crecido en medio de las críticas por su físico, y es que aseguran que no se parece a la cantante y no es “tan bella” como ella.

Aunque se trate de solo una joven, a muchos no les ha importado atacarla con los peores comentarios, sin darse cuenta de cuánto pueden afectar su seguridad y autoestima.

Afortunadamente, la joven de 18 años ha afirmado que se siente segura de quién es, y no desea cambiar, ni mucho menos ser como su mamá.

Lucerito Mijares deja claro que se ama como es y no quiere cambiar para ser como Lucero

La hija de Lucero y Mijares, Lucerito, no solo ha sorprendido con su gran talento y desenvolvimiento en el escenario, donde deja claro que heredó el talento de sus padres, sino también con su madurez.

Y es que a sus 18 la joven es madura, y está enfocada en su carrera musical, cantando con sus padres y al lado de grandes estrellas como Melendi.

Pero, además, recientemente la joven sorprendió al responder a todas esas personas que la comparan con su mamá y la critican por su físico.

“Me siento muy a gusto con mi forma de ser, mi cuerpo, todo, claro un poquito de ejercicio no nos haría mal a nadie, pero estoy muy cómoda”, dijo Lucerito, dejando claro que no cambiaría nada de ella para parecerse a su mama.

Además, destacó que las críticas le resbalan. “Gente que no tiene nada que hacer y va a comentar cosas que no sirven de nada, está muy feo que gente que sepa o no comente cosas hacia alguna persona. L os comentarios me dan exactamente igual, sé que hay algunos que no son verdad, me dan lo mismo, yo sé cómo soy yo y la gente ajena no me conoce al 100%”.

También les agradeció a sus padres por convertirla en la mujer que es. “Mis padres siempre me han apoyado y me han hecho ser la joven adulta que ya soy”, dijo.

Lucerito es la prueba que no podemos dejar que los comentarios y opiniones de los demás nos afecten, y esto a ella la ha hecho más fuerte y segura, a diferencia de lo que muchos pensarían.