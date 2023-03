Ana de Armas: 7 películas y series que puedes ver en streaming de la nominada al Oscar

Ana de Armas se robó todas las miradas por su papel en Blonde, el cual la hizo merecedora de una nominación a los Oscar 2023 en la categoría de Mejor actriz, en donde competirá con otras famosas como Cate Blanchett (Tár), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (The Fabelmans) y Andrea Riseborough (To Leslie).

Y aunque una de las grandes favoritas a llevarse el galardón es Blanchett, triunfadora en los Critics Choice y ganadora del Globo de Oro a Mejor actriz de drama, lo cierto es que la cubana-española ha conquistado la industria cinematográfica.

La actriz de 34 años se convirtió en la segunda actriz de nacionalidad española de la historia en ser nominada a los premios Oscar, después de Penélope Cruz y son muchos los que han buscado conocer sus trabajos en las pantallas.

Películas y series de Ana de Armas

Blonde - Netflix (2022)

Ana se convirtió en Marilyn Monroe para mostrar una parte de su vida en la década de los cincuenta y principios de los sesenta, época en la que ya era toda una reina en Hollywood.

Aguas profundas - Prime Video (2022)

Junto a su expareja, Ben Affleck, protagonizó esta trama donde le dan vida a un matrimonio en donde Vic Van Allen (Affleck) le permite a su esposa, Melinda (Ana de Armas) tener relaciones extramatrimoniales para evitar el divorcio pero todo cambia cuando sus amantes comienzan a aparecer muertos.

Sin tiempo para morir - Prime Video (2021)

La cinta protagonizada por el legendario agente 007, Daniel Craig, donde busca tiempo de paz pero un viejo amigo de la CIA le cambia sus planes para acabar con el villano Lyutsifer Safin (Rami Malek). En medio de la estrategia se encontrará con una joven agente, Paloma, que es interpretada por Ana de Armas.

Sergio - Netflix (2020)

La producción muestra la historia de Sergio Vieira de Mello, un diplomático de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que representaba a la institución internacional en Iraq.

Durante su visita al país sufre un bombardeo y queda atrapado entre las paredes del hotel donde estaba hospedado y Ana de Armas le da vida a su compañera de trabajo.

Entre navajas y secretos - Netflix (2019)

Un filme de misterio y comedia donde un adinerado novelista festeja su cumpleaños junto a su familia pero aparece muerto en la mañana siguiente sobre su cama.

Entre los sospechosos de su muerte se encuentran la enfermera y amiga del hombre, Marta (Ana de Armas); el nieto playboy, Hugh (Chris Evans); la hija mayor y empresaria, Linda (Jamie Lee Curtis), entre otros que estuvieron presentes la noche de su muerte.

Hija de Dios - Prime Video (2016)

La actriz es una pieza clave para Scott Galban (Keanu Reeves), un policía que busca justicia por el asesinato de su confiable compañero de trabajo, por lo que comienza a reunir pistas para encontrar al culpable.

Series

El Internado - Vix+/ Prime Video (2007)

Durante siete temporadas la serie habla sobre los problemas emocionales de un grupo de jóvenes que enfrentaban situaciones misteriosas como muertes macabras, pasadizos, proyectos científicos e incluso nazis.