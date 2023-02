“Mis hijos son fans de ‘La Fea”: Angélica Vale revela que ve por primera vez su propia novela

La novela colombiana “Yo soy Betty, la fea” batió todos los límites en antes de culminar el milenio y se convirtió en el melodrama más exitosa de toda al industria de la televisión del mundo, lo que le valió un Record Guinness. Fue emitida en 180 países y doblada a 25 idiomas. Sin embargo, en México, hicieron una adaptación que también arrasó y conquistó la audiencia en el 2006.

En esa oportunidad pasó la llamarse “La fea más bella”, y quien mejor que la actriz Angélica Vale para darle vida a Letty Padilla. Ella junto a Jaime Camil, Elizabeth Álvarez, Patricia Navidad y un grupo de talentosas e inigualables estrellas aztecas hicieron que se convirtiera en uno de los programas con mayor rating en la historia mexicana.

Angélica le contó a Cristina Saralegui en su programa cómo consiguió uno de los papeles más importantes en su carrera: “Yo había hecho a Betty en ‘La Parodia’, pedí permiso y me dieron permiso de que me quedara en la telenovela (tras ahcer el casting). Me llamaron y me dijeron: ‘Sí, ya te quedaste’, y al otro día me llamaron: ‘Ya no te quedaste, porque o dejas el ‘Privilegio de mandar’ o haces ‘La Fea”.

Vale contó que sufrió mucho por dos semanas puesto que no tenía una respuesta definitiva por parte de la productora, algo que la puso muy nerviosa, puesto que llegó al punto de pensar que se quedaría sin hacer la novela ni el programa de humor.

Ella quedó sorprendida con la forma en la que el público aceptó “Letty”, lo que la llenó de mucho orgullo. Además, en una entrevista con Yordi Rosado sostuvo: “Yo nunca iba a ser protagonista en mi vida, de fea sí. De ahí soy, de aparte mi autoestima así (pequeñita). (...) Ver a las niñas imitando a Letty me llena de emoción, porque porque fin alguien me imitaba”.

Fans número uno de “la fea”

Este domingo, Angélica vale usó su cuenta en Instagram para revelar algunos detalles de su vida profesional y personal en torno al protagónico: “Lo que nunca me imaginé es que mis domingos iban a ser así: Mis hijos fans de ‘La Fea’. Así que la estoy viendo por primera vez, porque cuando la hice nunca la vi”.

La actriz tiene dos hijos: Angélica, de 10 años, y Daniel, de 8. Ambos niños nacieron en Estados Unidos, donde la mexicana vive desde hace más de una década y recientemente fue inmortalizada en el paseo de la fama con una estrella que lleva su nombre, gracias a los trabajos que ha hecho en el teatro.

La chiquita de Angélica ha demostrado que tiene los mismos dotes artísticos de su madre y abuelos.