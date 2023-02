Shakira impone moda con su maquillaje en ‘TQG’: así puedes recrear su delineado azul

Shakira ha vuelto a acumular millones de visualizaciones con el lanzamiento del videoclip de su nueva canción TQG, una explosiva pieza a dueto con Karol G en la que ambas se lanzan contra sus ex.

No obstante, la puesta en escena inspirada en The Truman Show, la espectacular coreografía o los mensajes ocultos en el clip estrenado este 24 de febrero no son lo único que ha llamado la atención.

Los maquillajes de la artista de 46 años en el video también están acaparando miradas. En especial, el delineado azul que lleva cuando aparece convertida en una especie de reina del hielo moderna.

La cantante impuso tendencia de belleza con este llamativo trazado en el párpado inferior y dentro de la línea del agua en un tono brillante, atrevido y también ultra favorecedor.

Y es que un delineado en este color no solo logra que la mirada sea la gran protagonista de un beauty look, también crea un efecto de ojos más abiertos y despiertos. Además de disimular la rojez.

La colombiana lo llevó de la manera perfecta al mantener el resto de su maquillaje mucho más neutro con sus mejillas maquilladas en una tonalidad delicada y un labial en color nude.

Por supuesto, en cada detalle se nota la meticulosidad de un make up artist, pero sus millones de fans quieren recrearlo. Por eso, te explicamos cómo conseguir este delineado de “Shak” en casa.

¿Cómo hacer el maquillaje de ojos azul de Shakira en TQG?

El primer paso para lograr la mirada de infarto de Shakira en TQG es untar un primer de sombras en el área antes de comenzar a delinear con el eyeliner cremoso más parecido al de la cantante en el clip.

Con este paso, nos aseguramos que el maquillaje dure más tiempo intacto y potenciamos el color. Después, hay que crear una base aplicando sombras en tonos tierra en la cuenca y párpado móvil.

El secreto se encuentra en respetar la anatomía del ojo y disponer de manera ascendente el color con una brocha hasta lograr crear una forma apenas alargada y difuminada.

Luego, con el delineador azul, dibuja una delgada raya pegada a la línea inferior de las pestañas. Si no tienes experiencia, haz trazos cortos desde la mitad del ojo hasta el rabillo y cerca del lagrimal sin tocarlo.

A continuación, se debe pintar un punto de guía para crear la dramática cola de este delineado inverso. Ten en cuenta que debes fijar uno de acuerdo a la forma de tu ojo para mejor resultado.

Shakira derrochó belleza con su beauty look en 'TQG' | (Captura de pantalla)

Continúa conectando el punto con la primera raya y perfecciona descargando sombra azul a toques sobre el trazado para sellarlo. Luego, delinea la línea de agua inferior con matiz celeste.

Ahora, en la línea superior de pestañas, crea un clásico delineado cat eye negro. La línea no puede ser muy gruesa, mientras su rabillo debe ser empinado y quedar por encima del delineado azul.

Si quieres lograr un acabado mucho más preciso, te puedes ayudar con un bastoncillo empapado con agua micelar para mejorar el diseño o corregir algún error cometido durante el proceso.

Tras esta acción, agrega un poco de highlighter en el lagrimal para dar luz y abrir más la mirada. Por último, aplica diminutos diamantes de strass en la caída de las cejas para iluminar el rostro.

Si es la primera vez que agregas pedrería en un maquillaje de ojos para enmarcar un delineado, es importante saber que existen diferentes maneras para pegar las incrustaciones de manera segura.

Se puede usar pegamento especial para la piel, elegir apliques tipo pegatina o hasta utilizar la pega para pestañas. En el caso de que te decantes por la última opción, el procedimiento es muy sencillo.

Solo debes colocar la cola sobre el aplique sin que exceda los contornos del brillante. Déjala secar por unos segundos para que se cuaje ligeramente y entonces disponlo sobre la zona elegida.

Si tienes pinzas, úsalas para ubicar dos piezas pedrería blanca sobre este delineado azul rompedor con más exactitud. Aparte, así no te mancharás las manos ni de pega ni de maquillaje de ojos.

De esta forma, con un delineado negro superior, un trazado azul inferior y en la línea del agua, aunado a sombras tierras en el párpado móvil, se obtiene el make up lleno de fuerza de Shakira en TQG.