“Quitarme los implantes me dio amor propio”: Michelle Renaud y más que prefirieron su naturalidad

Aunque no hay nada de malo en recurrir a los implantes o cualquier otro tipo de cirugía estética, hay varias famosas que nos enseñan amarnos al natural.

Sus poderosos casos son la mejor lección de qu e no necesitamos nada adicional para sentirnos hermosas, sino que es una conexión con nosotras mismas, que nos hace valorarnos y darle más peso a lo positivo que a aquello que nos genera inseguridades.

En especial, si esto llega a comprometer o arriesgar de alguna manera nuestra salud física y emocional. Por eso, siempre es mejor buscar la aceptación, antes que la validación de terceros.

Famosas que prefirieron su versión natural

Michelle Renaud

“Tener implantes casi me cuesta la vida. Quitarme los implantes me regresó la salud y me subió el autoestima”, escribió recientemente en unas poderosas imágenes en su perfil de Instagram donde relató su historia, pues llegó a padecer la enfermedad por implantes mamarios.

Michelle Renaud La famosa habló sobre su caso (@michellerenaud/Instagram)

Ashley Tisdale

Recordada por su papel en High School Musical, la famosa se operó pensando en que el cambio la haría sentirse más segura, algo que experimento por poco tiempo pues después sufrió muchos malestares físicos. “Me quité los implantes hace un año, me embaracé y ahora tengo bubis naturales ¡La vida es graciosa!”, reconoció en 2021.

Andrea Legarreta

“Yo, por ejemplo, de plano dije ‘al rato, cuando tenga cuántos voy a andar con los plásticos ahí (hizo un gesto de un busto muy grande y alto). Yo decidí no porque me sintiera mal o por algún tipo de enfermedad, porque quise no tener el plástico adentro”, relató la mexicana, decidiendo darle una segunda oportunidad a su yo real.

Victoria Beckham

“No te metas con tus pechos. Todos esos años lo negué, qué estúpido. Un signo de inseguridad. Celebra lo que tienes”, dijo tiempo atrás a modo de lo que se diría si tuviese 18 años de nuevo.