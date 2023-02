Admirable: Laura Flores no se rinde nunca y sale a adelante con su hijo autista

La actriz Laura Flores vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida, luego de que su hijo de 15 años, Alejandro, fue hospitalizado de emergencia en Florida, Estados Unidos, por una complicación gástrica, mientras ella se encontraba en México por temas laborales.

Ale fue sometido a una cirugía para introducir un balón gástrico debido a la obesidad que presentaba. En marzo del 2022 fue intervenido en Bogotá, Colombia, con todos los cuidados y certificaciones pertinentes por tratarse de un menor de edad, quien además está dentro del espectro autista.

Pero tras 10 meses de la operación, la semana pasada se complicó, al punto de vomitar sangre y tener dificultad para respirar, por lo que fue llevado de emergencia al hospital. Laura detalló para el programa “De primera mano”, que ella apenas iba llegando del aeropuerto cuando recibió la noticia, por lo que regresó de nuevo a Estados Unidos para atender a su hijo, quien tuvo que ser operado de nuevo para retirarle el balón.

“Me siento culpable”

La artista confesó que todo esto la hizo sentir muy culpable, ya que ella había buscado cientos de opciones para disminuir la obesidad en Alejandro. “Me sentía muy culpable porque tenía ese balón gástrico por mí. La culpa no me dejaba tranquila y por eso le pedí perdón hasta que me cansé. Él me decía: No te preocupes, mamá. Estoy bien”.

Alejandro es el tercer hijo de Laura, y el primero que adoptó en el 2008, cuando él solo tenía 10 meses de nacido y estaba recién divorciada. Ella siempre supo que quería darle amor a un niño que naciera de su corazón, y así lo materializó, no solo una vez, sino dos cuando seis meses después llevó a su casa a Ana Sofía.

El pequeño Ale luego fue diagnosticado con autismo de alta funcionalidad, pero esto jamás derrumbó a la actriz, quien ya había tenido una pérdida de un bebé a los 5 meses de gestación, que tenía síndrome de down. Las duras palabras de su esposo sobre el nené sentenció el fin del matrimonio que duró 9 años.

De acuerdo con declaraciones que al programa “Todo para la mujer”, explicó que el menor de sus hijos varones “es mucho más inteligente que todas las personas que estamos sentadas aquí, pero es cuando él quiere”. Añadió: “Si no tiene ganas de hablarte, pues no te va hablar, pero si tiene ganas de hablarte te va a una cátedra de cualquier cosa que menos esperes”.

Laura no es la única en el medio del entretenimiento que tiene un hijo autista. Al igual que ella, Federica, del grupo Kabah, tiene el reto de criar a Sebastián, quienes un “niño azul”, quien tiene 15 años también. Robert de Niro igualmente se suma a este grupo selecto de padres, quien el 2016 reveló la condición de Elliot.