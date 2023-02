Ashley Graham se desnuda a un año de ser madre y se mujestra orgullosa de su cuerpo postparto

Ashley Graham se ha encargado de romper con los estereotipos de belleza al mostrar que se puede ser bella, sin necesidad de cumplir con las altas expectativas que ha impuesto la sociedad a lo alrgo de los años al asociar belleza con delgadez y “perfección”.

Ella se ha convertido en una activista del body positive al mostrar sus curas reales tras sus dos embarazos que como a cualquier otra mujer le han dejado algunos rollitos, celulitis y estrías, pero eso no la hace menos bella.

Graham ha abrazado su cuerpo post parto al dar a luz a sus gemelos Malachi y Roman en enero de 2022 y ahora ha sorprendido al posar desnuda.

Ashley Graham poso desnuda a un año de su parto

Hace poco más de un año que Ahsley, tuvo su segundo parto y sin temor a las criticas mostró su barriga en una postal donde se agarra con ambas manos, mostrando que, después de llevar a tres niños, esta parte de ella es más suave y más elástica que el resto.

Su cuerpo es igual de normal que el de cualquier otra mujer que atraviesa un embarazo por lo que más de una se ha sentido identificada con ella y su gran cantidad de seguidores la hace llevar su mensaje a miles de mujeres que se ven afectadas mentalmente por no cumplir las expectativas.

Ashley es una de las modelos de tallas grandes más famosas y en más de una oportunidad ha contado como sus embarazos la han cambiado en especial el de sus gemelos.

“A las 30 semanas, las estrías empezaron a aparecer. Me dije a mí misma: ‘Vale, Ashley, puedes con esto. Ya has tenido unas cuantas, así es la vida. Eres una campeona para todo tipo de cuerpos, ¿a quién le importa? Este va a ser un gran momento.... Pero entonces empezaron a subir aún más, y podías verlos saliendo de la línea de mi panty, y luego más allá de mi ombligo, y me derretí.... Se lo comentaba constantemente a mi equipo. Yo estaba como, ‘Usted no entiende. Antes era un símbolo sexual y ahora soy una máquina de hacer bebés y tengo estrías hasta en el ombligo. ¿Qué está pasando?”, recuerda.

A través de sus redes sociales, la modelo suele presumir cada parte de sus cuerpos y amarlas pues ha sido él, el que ha traído al mundo a sus tres hijos.