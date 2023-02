Margarita Rosa de Francisco prueba que el cabello gris es sexy: así puedes lucirlo como ella

Han pasado casi 30 años desde que se estrenó Café con aroma de mujer y la historia permanece en el corazón de los fans. Aún con las diversas adaptaciones que hubo en diferentes países y formatos, Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, siempre serán recordados por ser los protagonistas originales.

Si bien ambos han seguido sumando proyectos, Margarita Rosa de Francisco es quien ahora ha dado mucho de qué hablar por la forma en la que se presenta en redes sociales.

La actriz tiene actualmente 57 años y si bien ya no luce como aquella joven “Gaviota” de 28 años, tiene la clave absoluta para manterse radiante.

El tiempo ha pasado pero para la protagonista de Café con aroma de mujer ese no ha sido ningún problema. En su momento, Margarita se enfrentó a la llamada “crisis de la edad” que la llevó a creer que tenía que contrarrestar los efectos del paso de los años recurriendo a intervenciones estéticas.

“Me puse relleno en los labios, me ponía bótox en todas partes, eran cosas que se iban con el tiempo, pero pues desde la pandemia ya no me volví a hacer ningún procedimiento en la piel, que eso si me gustaría… Y de alguna manera la pandemia me enseñó a aceptarme físicamente como estoy”, confesó en un video.