Actriz que hacía a ‘La Gaviota’ impacta a los 57 años: “Llegar a la vejez es un premio”

Hay actrices que han dejado huellas en la vida de los espectadores y que algunos pretenden que se mantengan intacta al pasar de los años. Pero el cuerpo y el rostro pasan factura y así le sucede a Margarita Rosa de Francisco, quien interpretó a “La Gaviota” en Café con aroma de mujer.

Margarita, quien fue la protagonista de la telenovela colombiana, una mujer espectacular y talentosa, decidió presentarse en las redes sociales al natural.

La actriz ya tiene 57 años de edad y a través de la red social TikTok, le dejó claro a sus seguidores que no volverá a hacerse procedimientos estéticos en su rostro porque quiere ver “el espectáculo de mi propio envejecimiento”.

Todo lo que te hagas se va con el tiempo

“Me llama la atención que aquí en TikTok no me están gritando todo el tiempo a la cara lo vieja que estoy. En este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox ni rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, dijo haciendo alusión a los ataques que recibía en su cuenta de Instagram.

Destacó que entre los 40 y los 45 años tuvo una crisis con la vejez y se puso “relleno en los labios y bótox en todas partes”, pero aseguró que esos tratamientos “se van con el tiempo”.

Margarita Rosa dijo que, en el año de la pandemia, 2020, cuando el mundo estuvo encerrado, no se volvió a hacer ningún tratamiento.

“La pandemia me enseñó a aceptarme físicamente como estoy”.

En la red de los jóvenes la aplaudieron

La reacción de sus más de 200 mil seguidores en la red de los jóvenes no se hizo esperar y muchos apoyaron el hecho de asumir la vejez como un proceso natural en la vida.

“Llegar a la vejez es un premio, es un orgullo, es como decir, lo logré, vencí miles de obstáculos, definitivamente la vejez es un premio”, dijo unos de los fans de la actriz.

“Eres hermosa Gaviotica”, “Esos ojos hermosos jamás envejecerán”, “Con ese rostro tan hermoso que tienes”, “Espectacular como siempre”, “Te ves hermosa como siempre. Lindo mensaje”, “Eres bella y muy buena decisión, estar con el proceso natural de la vida”, son otros comentarios halagadores que recibió La Gaviota en su cuenta de TikTok.