Desgarrador: Compañeros recuerdan el día que Bruce Willis olvidó quién era en una película

La memoria del héroe sin capa de Hollywood se apaga lentamente: Bruce Willis, el actor de películas de acción fue diagnosticado con demencia frontotemporal, información que fue confirmada este jueves por la actriz y exesposa, Demi Moore. Esta noticia conmovió a millones, pues se trata de una progresión degenerativa de la afasia que padecía inicialmente.

A través de un comunicado, las familias de la estrella de Hollywood anunciaron el padecimiento de la enfermedad: “Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD)”.

Manifestaron que entre los desafíos que han enfrentado, se encuentra el de comunicarse con él, lo que ha sido muy doloroso para ellos, pero que sienten alivio al poder tener un diagnóstico mucho más certero de lo que sufre Willis. Hasta ahora al enfermedad no tiene cura.

El artista, de 67 años, se retiró en marzo del año pasado cuando informaron que tenía afasia, trastorno cognitivo que deterioró su capacidad del lenguaje y por ende, gran desafío para comunicarse.

Las señales del deterioro de Bruce

Bruce en los últimos cuatro años soltó algunos síntomas de la afasia durante los rodajes de sus últimas películas, pues precisamente a veces no podía comprender el lenguaje sencillo de los diálogos, al punto de que tuvo que contratar a alguien para que le leyera sus líneas a través de un auricular.

A medida que el tiempo transcurría, la enfermedad iba haciendo estragos y todo quedaba en evidencia en el plató, donde los compañeros comenzaron a atar cabos y los directores redujeron sus participaciones para que no quedara mal ante la audiencia.

Según recoge el Dayli Mail, tras el primer anuncio el año pasado, sus colegas recordaron los momentos en los que Bruce Willis ya no era el mismo actor que participó en más de 70 películas. Durante las grabaciones de la película Elefante blanco, que se estrenó en junio del 2022, el artista olvidó quién era en pleno set.

Dos miembros de la producción afirmaron que él les dijo: “Sé por qué estás aquí, y sé por qué estás aquí, pero ¿por qué estoy yo aquí?’. Pues ya no reconocía que era un actor.

Tal era el deterioro cognitivo, que un colega le afirmó a LA Times: “Alguien le daba una línea y no entendía lo que significaba. Solo estaba siendo un títere”. Por esta razón, el mánager del protagonista de “Duro de matar” pidió que las filmaciones solo dudaran dos días y que trabajara solo cuatro horas.

También se rumoró que en el 2021 disparó dos veces el arma de utilería fuera de los tiempos y las líneas acordadas, porque no comprendía el mensaje que se el daba, y que afortunadamente no hubo heridos. Aunque esto no fue confirmaron por sus representantes.

Lo cierto es que Willis pasó de tener grandes guiones a solo cinco páginas y sin monólogos, además de contar de la ayuda de alguien que le leyera su intervención a través de un auricular. Ahora la familia pide a los medios de comunicación “enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación”.