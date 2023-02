Ricky Martin ha sido castigado por su paternidad pero su hijo se muestra orgulloso de él

Ricky Martin sorprendió al mundo en 2008 al anunciar que era padre de los mellizos Valentino y Matteo, a través de un vientre en alquiler, desde entonces se encargo de la crianza de sus pequeños y más tarde le dio la bienvenida a Lucia y a Renn a quienes cría junto a su esposo Jwan Yosef.

Ellos han formado una familia desde el amor, el respeto y la diversidad, pese a las críticas de la sociedad, quienes los han señalado por ser dos hombres gay cuidando a cuatro niños.

“Me gusta lo que hago. Me gusta cantar, me gusta ser esposo, amo ser padre. Todo esto se dio de una manera orgánica, todo fluyó. A mí siempre me ha gustado la familia grande, así que estamos donde estamos”, declaró el cantante a Telemundo.

Hijo de Ricky Martin orgulloso de su carrera

Para sus hijos él y su esposo son sus padres, los hombres que se han encargado de cuidarlos, amarlos y guiarlos, por lo que las opiniones ajenas no son un dolor de cabeza para ellos.

Desde pequeños, el boricua les ha explicado la razón por la que su familia es distinta a lo que se está acostumbrado a ver, pues para él simplemente son una familia moderna y posar con ellos en portadas de revista lo hace sentir que normaliza la diversidad.

“Mis hijos me preguntan sobre tener dos padres y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad. Mucha gente me dice: ‘Tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo sólo les digo sí, porque quiero normalizar esto”, sostuvo.

Aunque a diario critiquen su forma de vida, sus hijos se han mostrado orgullosos de sus padres y así lo demuestra Valentino, quien se ha convertido en un Tiktoker. A través de su cuenta en al red sociales ha presumido la carrera de su padre al colgar videos de algunos de los conciertos a los que lo acompaña y según el mismo intérprete sus hijos son sus mejores críticos.

“Tengo esa presión de mis hijos que me dicen ‘este show estuvo mejor que el de anoche’. Están todos los días al lado mío en el escenario aunque el público no los vea”, sostuvo.