Margarita Rosa de Francisco: a qué se dedica la ‘La Gaviota’ de “Café con aroma de mujer”

Margarita Rosa de Francisco, quien interpretó a La Gaviota en la telenovela colombina “Café con aroma de mujer”, ha causado controversia en los últimos días por no querer perderse “el espectáculo de mi envejecimiento”

Resulta que la colombiana a sus 57 años de edad la han criticado por su apariencia física, lo que la hizo tomar la determinación de cerrar su red social Instagram y quedarse solo con TikTok, pues aseguró en un video que allí no la juzgan.

“En TikTok no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy. El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más bótox, ni ponerme rellenos, ni nada de eso. Quiero ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, dijo la actriz en la red social de los jóvenes.

También reconoció que a los 40 años pasó por una “crisis de vejez” y por eso se sometió a varios procedimientos estéticos que ya dejó.

De actriz a escritora

Margarita nació en Cali, Colombia en 1965. Es actriz, cantante, escritora, compositora y presentadora colombiana.

Según el portal UnoTv, su debut en el cine lo hizo en 1981 con la película “Tacones” y en los 80 fue presentadora del noticiero 24 horas.

La telenovela “Gallito Ramírez” (1986) fue su primera oportunidad para aparecer en televisión. En la producción conoció al cantante Carlos Vives con quien se casó en 1988 y tiempo después se separó.

La fama internacional le llegó a Margarita Rosa de Francisco cuando interpretó el papel de Teresa “La Gaviota” Suárez en la telenovela “Café con aroma de mujer”. Esto ocurrió en 1994, cuando la actriz tenía apenas 27 años.

De esa fecha hasta hoy se han hecho tres versiones de la telenovela, “Cuando seas mía”, con Silvia Navarro; “Destilando amor”, con Angélica Rivera; “Café con aroma de mujer”, con Laura Londoño.

Dos matrimonios y un amor de fotografía

De su vida personal se conoce que estuvo casada con Carlos Vives y luego con el empresario Daniel Castello.

Desde 2009, la intérprete tiene una relación con el fotógrafo y productor holandés Will Van Der Vlugt, con quien vive desde hace 12 años en Miami y en ocasiones regresa a Bogotá, Colombia.

De ese transcurrir en su vida personal, logró grandes éxitos profesionales: formó parte de la serie “Capadoccia”, la telenovela “Mientras haya vida”, el programa “Desafío” y tomó fuerzas como actriz luego de su aparición en “Narcos” serie de Netfix en la que dio vida a Carolina Álvarez, reseñó Radio Fórmula.

Escritora, filosofa y activista

“La Gaviota” también se ha destacado como escritora y en 2016 sacó a la venta su primer libro, “El hombre del teléfono” y formó parte de los columnistas de Cromos, El Espectador y El Tiempo.

Está en planes de publicar un libro con el nombre “Margarita va sola”, pero según medios colombianos no ha dado detalles sobre el proyecto.

Actualmente cursa estudios de Filosofía. “Soy de las acomplejadas por no ser académica. Por eso quiero graduarme en filosofía y luego hacer un doctorado y luego otro doctorado hasta mi fin, y así ser capaz de criticar la academia e irrespetarla con buen conocimiento de causa, como es debido. ¿O para qué otra cosa servirá?”, escribió en sus redes sociales.

Es activista en temas de empoderamiento femenino, especialmente en el tema del aborto. La prensa colombiana llegó a reseñar que sería candidata en las anteriores elecciones al Congreso en Colombia.