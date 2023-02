Yuridia será mamá de nuevo: así ha vivido sus embarazos pese al acoso de la prensa

Luego de que Pati Chapoy reabriera la pelea que ha tenido por años con Yuridia, llamándola “gorda” y “pasada de peso”, la cantante no temió denunciar que han sido años de hostigamiento por parte de la conductora y su equipo.

Tras el pronunciamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en contra de lo sucedido, la titular de Ventaneando le ofreció a Yuridia una “sincera disculpa”

“Me sorprendió mucho que a partir de un comentario que yo hice en una entrevista en un espacio fuera de este programa se ofendió mucho Yuridia. por eso en relación, quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití, jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera. No nada más por ese comentario de hace 20 años sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando” — Pati Chapoy

Yuridia anuncia oficialmente su embarazo

Poco después de esto, la intérprete de Amigos no por favor publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento y con ello el anuncio que todos esperaban: está esperando a su segundo bebé.

“Yurifans, familia: sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aun hay cosas por aprender como sociedad. Estoy en una situación; de verdad sin querer queriendo (diría chespirito) que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres (...) Ahora después de haber dicho lo dicho, sentirme más protegida y sabiendo que habrá más respeto para nuestra intimidad; les cuento que: Este Agosto; con el favor de Dios, Matias y yo le veremos los ojitos a nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio” — Yuridia en Instagram

Este será el primer bebé que la cantante tenga con el argentino Matías Aranda, a quien conoce desde hace 10 años. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en un gran amor y pese a que terminaron en un par de ocasiones, finalmente se dieron la oportunidad definitiva pues se casaron en diciembre de 2019.

Así han sido los embarazos de Yuridia

La maternidad no ha sido fácil para Yuridia pues ha vivido sus embarazos en medio de polémicas

La noticia del segundo embarazo de la cantante de 36 años llegó en medio de una discusión sobre la gordofobia que ha vivido durante años, reabriendo así el oscuro momento que rodeó a su primer bebé.

“Desde antes de que saliera de La Academia hablaban pestes de mí; desde ahí en adelante me quisieron hacer ver como si yo estuviera loca, como si fuera una prepotente, mamona, etc. Empezó la campaña de hostigamiento y desprestigio y me empezaron a seguir hasta Hermosillo, fue donde comenzó el merequetengue con mi familia; la verdad es que generaron mucho odio a mi alrededor”, relató en sus redes sociales recientemente.

Contó que durante su embarazo vivió una de las peores etapas ya que precisamente el equipo de Ventaneando no dejaba de acosarla. Detalló que los medios hicieron de todo por obtener información sobre su hijo Phoenix, razón por la que tuvo que buscar la forma de desaparecer del ojo público.

Un primer embarazo tormentoso

La exconcursante de La Academia pasó su embarazo encerrada en su casa. Entre las medidas que tomó fue programar sus citas médicas así como la cesárea de madrugada para que nadie se enterara.

A pesar de que fue lo más cuidadosa, finalmente los medios lograron obtener una foto no autorizada de su hijo.

“La primera foto que le tomaron a mi hijo se la tomó otra persona. No fuimos nosotros, sus papás, no tuvimos esa oportunidad de poder tomarle su primera foto. Eso es muy doloroso”, contó.

Fue su misma pediatra quien vendió una fotografía de su primogénito recién nacido, algo que la atormentó por años.

“No me pude defender, no pude defender a mi hijo y con eso cargo (..) Le he pedido perdón 500 veces. No estoy agüitada porque hablen de mi cuerpo, se los juro que eso es lo de menos. Aquí estamos hablando de la paz con la que ellos abusan de su poder”.