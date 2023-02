¿Quién es el esposo de Yuridia? El hombre que la defiende y nos recuerda el amor que merecemos

Yuridia ha tenido que hacerle frente a distintos comentarios sobre su cuerpo a lo largo de su carrera, situación que le ha afectado en algunas oportunidades y ahora ha sido Pati Chapoy la que nuevamente la ataca al llamarla “gorda”.

Durante una entrevista de la periodista con el youtuber El Escorpión Dorado habló sobre la enemistad que ha mantenido con la cantante y la razón por la que ha vetado a su programa ‘Ventaneando’.

“Siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda”, declaró causando indignación.

La intérprete de ‘Señora’ no se quedó callada y aseguró que se alejó de dicho programa no solo por el comentario, sino por el hostigamiento que llegaron a realizarle a lo largo de su carrera.

¿Quién es el esposo de Yuridia? Su apoyo ha sido su mayor muestra de amor

Matías Aranda es el hombre que conquistó a la mexicana. El originario de Argentina también formó parte de ‘La Academia’, pero en una generación diferente a la de Yuridia.

Aranda ha formado parte de distintas agrupaciones musicales, por lo que ha sido el mánager de Yuridia y han cantado juntos en algunas oportunidades.

La pareja decidió sellar su amor en 2019 con una ceremonia íntima Tepoztlán, Morelos y ahora le ha demostrado todo su apoyo en medio de la ola de señalamientos que ha recibido por su cuerpo, en especial, los duros comentarios de la periodista de espectáculo.

“A mí no me interesa lo que Ventaneando tenga que decir de mi mujer. Pero sí me interesa lo que mi mujer tenga que decir de Ventaneando”, inició su declaración.

Asimismo, exaltó el valor que tuvo su esposa para defenderse de lo que ha sufrido por años con el programa de espectáculos.

“Años haciéndole daño y ella siempre callando, lo único que hacían es intentar perjudicarla. Si ella hoy está hablando y le hace bien, aún más la admiro. La vida, al fin y al cabo, pone a la gente en su lugar, y llegó el momento. No se trata de guerras, ya el mundo tiene suficiente, solo se trata de no callarse más”, dijo.

El mánager de la artista también ha sido víctima de las habladurías de los periodistas y ha tenido que guardarse muchas cosas que han hbalado de su relación.

“Hay mucha más información que falta de los que también vivimos estas cosas en consecuencia a pertenecer al ‘clan Yuridia’. Me considero una persona que no tengo problemas con nadie, pero sí me tuve que callar mucho. No pretendo hablar, pero sí mencionar que lo que ella habla es mucho más grande de lo que muchos piensan”, expuso.