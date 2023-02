Lo volvió a hacer: Piqué ridiculiza a Clara Chía al afirmar que le elige la ropa que le critican

Este fin de semana, Gerard Piqué volvió a ser tendencia en las redes sociales. Esta vez no se trató de un nuevo dato de su infidelidad o algún impase con Shakira y sus dos hijos Milan y Sasha. La víctima fue otra vez su novia Clara Chía Martí, a quien humilló en una transmisión de la King’s League, de la que él es presidente junto a su amigo Ibai Llanos, reconocido productor de contenido multiplataforma.

Parece que la relación entre Llanos y Piqué se pone cada vez más tensa en cada episodio de la nueva liga de fútbol que tiene el exjugador del FC Barcelona con el streamer. Este domingo hubo un impase entre ellos, en el que terminó reluciendo de una forma muy fea Clara.

Ibai le criticó el nuevo look que traía Gerard: un pantalón blanco muy ancho, con una sudadera blanca y una camisa beige clara, ancha y manga corta que estaba abrochada en los botones de arriba, pero no en los de abajo.

Ante esta nueva apariencia, todos los participantes empezaron a bromearlo, incluso, le pidieron que desfilara, momento en el que el youtuber comenzó a opinar: “Entonces, el botón hasta el final (abotonado en el cuello) Un flow raro. Faltan unos cuantos abajo (botones) y sobran unos arribas (…) o sea, te atas arriba y no abajo. Esta es la moda de USA. (…) Es que luciste un poco más rapero. ¿Es tendencia o no?”.

Esto enfureció a Piqué, quien para disimilar le respondió entre risas forzadas: ”Si creo que estoy impoluto y que ahora mismo la gente está encanta con el look. (…) Es mi estilo, es mi moda. Estamos en un mundo que cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué me estás atosigando? ¿por qué me estás criticando?, cada uno puede vestir como quiera”.

El momento de la humillación

Ante esto, Ibai le preguntó: “Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda para actualizarte o no?”. La sonrisa se le borró del rostro por un momento a Piqué, quien visiblemente molesto por las burlas, acusó a Clara Chía de ser la culpable de su fracaso en la moda y, además, quedó como un eunuco.

“No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes?, soy una marioneta”, respondió fastidiado, pero Ibai tampoco se quedó callado y le devolvió el ataque: “Como nosotros de ti, unas marionetas”.

Esta no es la primera vez que Gerard “deja en la calle” la Clara Chía, de 23 años y quienes 12 años menor que él. Tras el estreno de la Session 53 de Bizarrap con Shakira, éxito musical con el que su ex le dice cambió un Rolex por un Casio, o un Ferrari por un Twingo; Piqué anunció en una transmisión de la King’s League que habían firmado un acuerdo con Casio y que estos duraban para toda la vida.

Días después llegó al torneo a bordo de un Renault Twingo blanco. Todo esto fue muy mal visto por los internautas. Además, también ha protagonizado ácidos momentos con Llanos, ¿dejarán de ser socios?