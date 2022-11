Con looks modernos y elegantes: las fotos de Clara Chía que le han hecho ganar fans

Después de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, el mundo entero conoció el nombre de Clara Chía Martí, una mujer de 23 años que le robó el corazón al futbolista y que se ganó el rechazo de los fieles seguidores de la cantante colombiana.

Desde que el deportista decidió hacer pública su relación, las críticas, comparaciones y malos comentarios sobre Clara no han parado, sin embargo, después de varios meses, la joven parece haberse ganado el cariño de varios usuarios de Internet, ya que se empiezan a ver comentarios positivos acerca de ella.

Para muchos, Clara es una chica sencilla que no está buscando la atención mediática, de modo que procura no prestar atención cuando las cámaras están cerca. Además, hasta el momento, prefirió no tener presencia en redes sociales, de modo que no se hagan mayores escándalos sobre ella.

Pero esto no es lo que más ha impactado a las personas, sino que muchos le ven potencial como una mujer del mundo del espectáculo y un referente de moda.

En varias imágenes de la joven se ha mostrado con looks modernos, sencillos y elegantes, lo que demuestran que es una chica con clase y sin intenciones de llamar demasiado la atención.

Las fotos de Clara Chía que han impactado a los fans

Look básico con chamarra de cuero

Durante un paseo con Piqué, Clara eligió un estilo básico con pantanón negro y chamarra de cuero. Logró un equilibrio elegante.

Blusa blanca básica

Las tonalidades básicas son las mejores opciones de Clara Chía y por eso sleccionó esta blusa blanca que le proporciona distinción en todo momento.

Estilo comfy con shorts

Para un look menos formal, la joven usó un hermoso short holgado en tono marrón que la hizo destacar en tonalidades neutras.

Total black sencillo

En una de las imágenes más virales de Clara, aparece con un estilo muy playero en tono negro con camisa y pantalones holgados.