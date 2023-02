‘La Roca’ es millonario, pero su esposa no necesita que la mantengan: la fortuna que ha logrado

Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los actores más exitosos y famosos que aunque comenzó en la lucha libre, demostró su talento actuando y ya ha protagonizado más de 10 películas.

El famoso no solo es un gran actor, también es un excelente padre y esposo, y muchos hablan de lo hermosa que es su esposa Lauren Hashian, con quien se casó en el 2019.

Pero, Lauren no solo es hermosa, de ojos claros, y melena rubia abundante, también es una mujer exitosa que tiene su propia fortuna, y deja claro que no necesita que ‘The Rock’ la mantenga.

La fortuna de la esposa de Dwayne Johnson que prueba que las mujeres somos poderosas

Lauren Hashian, la esposa de Dwayne Johnson, es una exitosa cantante, compositora y productora musical, y ha logrado una pequeña fortuna con su carrera.

La esposa de ‘The Rock’ siguió los pasos de su padre, Sib Hashian, quien fue baterista de una banda de rock de los 70, y junto a su hermana Aja, compuso canciones para algunos artistas y recibió regalías por ello.

Además, en el 2018 lanzó su primer sencillo Samson, y ya tiene otras canciones en su lista como What you want y Ride the wave, y también ha participado en eventos deportivos de fútbol americano, donde canta el himno nacional.

Esto le ha permitido tener una fortuna de 5 millones de dólares a la cantante de 38 años, que le permite vivir una vida cómoda, y mantener a sus dos hijas Jasmine y Tía.

A través de sus redes Lauren comparte parte de su trabajo, y no solo ella se muestra feliz y orgullosa, también lo ha hecho su esposo, el famoso actor, quien la apoya en cada paso que da en su carrera profesional.

Bien dicen que detrás de cada hombre hay una mujer, pero Lauren prueba que las mujeres vamos al lado o al frente, pero nunca atrás, y podemos lograr nuestros sueños, sin importar si eres mamá o la edad que tengas.