Mientras ponen a Karol G y Yailin como enemigas, Anuel AA da señales de ser el tóxico

Karol G y Yailin la más viral han sido puestas a competir desde que ambas tuvieron que ver con el rapero Anuel AA. Mientras que la primera tuvo una relación de tres años con él, la segunda apenas cumplió unos meses y ya anunció separación pese a que esperan un bebé juntos.

Ante los haters ambas han querido imitar el estilo de la otra y han sido comparadas en varias ocasiones por sus trabajos y proyectos.

Desde agosto de 2022, Karol G ha sorprendido a todos con su radical cambio de look y es tras convertir el cabello azulado en su sello personal, finalmente decidió dejarlo atrás para darle la bienvenida a un tono rojizo que ahora luce con gran seguridad. A la par de eso, Yailin tenía el cabello del mismo color.

Digan ahora disque que Karol G se ve mejor que Yailin pic.twitter.com/TilYotaEA0 — KPININI (@kpininimemes) August 1, 2022

“Yailin la más viral es más bonita que Karol g”. “Karol G le copió a Yailin y a Rosalia”. “Me encanta como le queda a Karol G ese color “rojo peluca de Yailin”. “Como así que Karol G quiere ser como Yailin?”. “Es obvio que Karol le está copiando para provocar”, se leía en redes sociales.

A pesar de que siempre han querido provocar una enemistad, cada una ha estado involucrada en lo suyo, lejos del escándalo. Eso sí, algunos ya han comenzado a apuntar que el verdadero problema está en Anuel.

¿Anuel AA el novio tóxico?

Mientras la llamada “Bichota” se deja ver más regia que nunca, Anuel AA está en plena crisis con Yailin, quien está a punto de dar a luz. A la par de esto, una mujer llamada Melissa Vallecilla ha aparecido, reclamando que tiene una hija con él. La niña, llamada Gianella Gazmey Vallecilla, nació en junio del año pasado y lleva el apellido del cantante, pero este sostiene que no es su papá.

El cantante hizo un live para desmentir las acusaciones en su contra pero aceptó que está separado de Yailin. “Ocho meses con Yailin y en las noticias saliendo que yo llevo ocho meses de relación con esa muchacha. Mira que loquera, que yo llevaba ocho meses de una relación saludable con ella, disque viajando para Houston, viniendo para acá, mi nena linda disque, y disque en el momento que ella me dice que está embarazada, ahí yo digo: ‘arranca pa’l cara...”, dijo.

También mencionó a Karol G, diciendo que siempre fue buen novio y levantando sospechas de que no la ha superado. “Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin”, dijo sobre sus relaciones amorosas. “¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘estoy preña’”, aseveró.

Más acusaciones en contra de Anuel AA

A finales de 2022, Astrid Cuevas, ex pareja del cantante con quien tuvo un hijo lo acusó de ser un padre irresponsable y de utilizar al niño con fines publicitarios.

“¡Qué mala costumbre la de usar un niño para hacer marketing! ¿Cómo un hombre con tanto poder y dinero no puede ver a su hijo constantemente? ¿Cómo es posible que un tipo que anda en jet privado dándole la vuelta al mundo no pueda parar en Puerto Rico para ver a su hijo?”, expresó.