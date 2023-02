5 famosas que dejan su rostro al natural para demostrar que son igual de hermosas sin maquillaje

En un mundo donde las mujeres suelen aparecer ataviadas de filtros, de maquillajes y hasta retoques estéticos, algunas famosas han decidido marcar la diferencia para romper los cánones de belleza y demostrar que menos es más.

Aunque muchas están acostumbradas a lucir despampanantes en los eventos de la industria del espectáculo como las alfombras rojas, han apostado por la sencillez al momento de mostrarse a sus seguidores en las redes sociales.

Acné, pecas, manchas y hasta arrugas develan que detrás de la imagen impecable de celebridades, se esconden mujeres reales.

Famosas que presumen su rostro al natural

Selena Gómez

La actriz y cantante no le teme a mostrar no solo su rostro, sino también su cuerpo tal y como es, pues logró liberarse de los estereotipos de belleza para amarse cada día más.

Jennifer Garner

La sencillez es una de las premisas de la actriz, a través de sus redes sociales no teme en most5arse sin una gota de maquillaje y durante sus paseos suele llevar looks relajados. Su rostro devela que la belleza no tiene edad.

Jennifer Lopez

Aunque son más las veces que JLo aparece con grandes maquillajes y looks, cada tanto aparece con su rostro lavado bien sea para mostrar sus rutinas de skin care o durante sus momentos relajados.

Gal Gadot

La actriz de origen iraní no necesita de maquillajes o retoques para lucir hermosa y es por eso que en su cuenta en Instagram muestra su rostro lavado.

Lady Gaga

La cantante se suma a la lista de famosas que apuestan por un mundo más natural y de empoderamiento por parte de las mujeres. Al igual que sus colegas, su objetivo está enfocado en la aceptación y el amor propio.

Ellas cuentan con sus propios secretos para mantenerse siempre bellas con una piel brillante y humectada, algunos de ellos son el consumo de agua, evitar el sol, tener una dieta saludable, que nunca falte el protector solar, no consumir café y tampoco alcohol.