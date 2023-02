Jamie Lynn Spears y los famosos que fueron opacados por el éxito de sus hermanos

Los hermanos son aliados y compañeros que acompañan a lo largo de la vida, por lo que suelen ser los mejores amigos, cómplices y aliados, pero para algunos significa una pelea por luchar destacar frente a otros. Es el caso de algunas celebridades que intentan hacerse un camino en la industria pero las sombras de sus hermanos se lo impide.

A pesar de tener talento y esforzarse la carrera y legado que han dejado sus hermanos los ha llevado a sentir un peso enorme por compartir el mismo apellido, por lo que alcanzar el éxito ha sido un camino lleno de espinas y decepciones.

Famosos que han sido opacados por el éxito de sus hermanos

Jamie Lynn y Britney Spears

Britney Spears se consagró en los 2000 como la princesa del pop con una carrera llena de éxitos tras éxitos. Del otro lado, su hermana Jamie Lynn intentaba hacerse una carrera en el mundo de la actuación pero nunca contó como el mismo apoyo que Britney.

Desde Niño siempre me dio mala vibra su hermana , Jamie Lynn Spears , pero Britney Spears la apoyaba , decía que era lo más importante para ella y esta termino apoyando a su padre y de amiga de la mujer que planeo y hundió en la tutela a Brit 🥺🥺🥺 . #FreeBritney pic.twitter.com/NwvKhnK9Fw — Fer🧣(Taylor’s Version) 🦊 (@FerBlackout1) June 23, 2021

Jamie y Britney han tenido una vida llena de escándalos familiares y la menor de los Spears ha confesado lo duro que ha sido ser su hermana.

“Al crecer, mi hermana se hizo famosa, famosa en todo el mundo, cuando yo era muy joven. Estoy muy orgullosa de ella, la amo hasta la muerte, pero no sé... A veces siento que realmente no tengo nada para mí. Lucho con la autoestima todo el tiempo”, dijo en el reality de televisión Special Forces: World’s Toughest Test.

Chris y Liam Hemsworth

Aunque los guapos hermanos Hemsworth cuentan con gran apoyo de sus fans, lo cierto es que Liam nunca ha logrado conseguir la misma fama de Chris quien conquistó Marvel con su personaje como Thor, el Dios del trueno.

🚨 ¡NO LO CONOCEN!

En las noticias están dando notas sobre el lanzamiento de la nueva canción de Miley Cyrus "Flowers" y están confundiendo a Liam Hemsworth con su hermano mayor el famoso actor Chris Hemsworth quién interpreta al superhéroe "Thor" en Marvel. pic.twitter.com/m97ogVzWm7 — Miley Cyrus Base (@MileyBase) January 19, 2023

La Toya y Michael Jackson

La hermana del icónico Michael Jackson también heredó el talento para cantar, sin embargo, no pudo superarlo luego de que el fuera apodado como el ‘Rey del pop’.

Michael Jackson, La Toya Jackson y Paul McCartney en las filmaciones para "Say Say Say" 🧡✨ pic.twitter.com/7WRjKmLOGL — ∘° Ángela °∘ 🇨🇴 (@_Castaway_XD) February 20, 2021

A lo largo de su carrera Toya ha tratado de imitar al intérprete de ‘Thriller’ y algunos de sus discos homenajeaban en su título a los de su hermano. En 1987 Michael publicaba ‘Bad’, en 1990 ella lanzaba ‘Bad girl’, con nombres tan explícitos como ‘He’s my brother’ (’Es mi hermano’).

Aaron y Nick Carter

El rapero y actor logró conseguir la fama en el mundo del espectáculo pero no de la misma manera que su hermano Nick con la boyband Backstreet Boys. Incluso quedó gravemente afectado entre las adicciones y problemas mentales que lo arrastraron a la muerte el pasado 22 de noviembre de 2022. Incluso la relación entre ellos no era la mejor, al punto de no hablarse desde hace unos años atrás.

Triste noticia. Reportan la muerte de Aaron Carter, hermano de Nick Carter de los Backstreet Boys. Forjó su carrera como cantante de pop y actor a finales de los años 90s. Descansa en paz. 🙏 pic.twitter.com/1vWKnVUIkO — Retro 80s y 90s (@80s_y_90s) November 5, 2022

Lisa y Julia Roberts

Aunque mucho se sabe de la vida profesional de Julia Roberts, poco se conoce de su hermana Lisa, quien ha llegado a participar con papeles pequeños en varias películas de su hermana entre ellas ’Algo de que hablar’, ‘Novia a la fuga’, ‘Come reza ama’ y también ha aparecido en otras series o películas muy famosas como ‘Sexo en Nueva York’, ‘Sucedió en Manhattan’, ‘Historias de San Valentín’ en las que ha tenido papeles tan pequeños que incluso no ha tenido nombre o ni aparece en los créditos.

"Todo el mundo quiere a Julia Roberts" Nada que añadir. #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/oet5RluFf7 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) January 16, 2023

Casey y Ben Affleck

En el caso de Casey Affleck se repite la historia de los hermanos a la sombra, pues decidió emprender su carrera como actor al igual que Ben y aunque ha participado en importantes cintas como The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, no es tan conocido como su hermano mayor.

Los hermanos Ben y Casey Affleck juntos en el after party de los #GoldenGlobes pic.twitter.com/GOxUCeGYcN — Mónika y Oriana 🎬 (@monikayoriana) January 9, 2017

Noah y Miley Cyrus

La hermana de Miley Cyrus ha tenido que lidiar con las comparaciones con la cantante mientras intenta hacer sonar su nombre en el mundo de la música y la actuación.

Ante los estragos que le ha ocasionado la fama de su hermana decidió contar su experiencia en la canción ‘Young & Sad’.

✅Noah y Miley Cyrus pic.twitter.com/4fxuxWRABF — Wanda Rivero (@Rivero2Wanda) June 20, 2022

“Siempre sentí que era la persona que no le importaba a nadie por culpa de todas las mierdas que se decían sobre mí en las redes sociales. Resultaba insoportable. Por eso escribí: ‘Mi hermana es como el sol / que lleva luz allí donde aparece / y yo nací para ser como las nubes de lluvia”, confesó.