¿Clara Chía Martí de cumpleaños? Cómo le cambió la vida desde que es la novia de Piqué

Que, si vive con él desde hace meses, que no es así, que está con sus padres, que solo pasa el fin de semana con Gerard Piqué, que solo trabajan y salen juntos, que ahora es influencer, que no lo es. De la vida de Clara Chía Martí nada está “claro” y solo por los movimientos de esta pareja es que se especula una cosa o la otra.

La prensa rosa española aseguraba que este 7 de febrero era el cumpleaños de Clara Chía, pero el propio ex futbolista por fin abrió su boca a los reporteros y paparazis que los captaron juntos este 6 de febrero caminando por las calles de Barcelona. “¿Qué te has tomado? ¿Qué cumpleaños? No es mañana”, contestó Piqué a los periodistas.

Según el diario La Vanguardia, Clara Chía no nació bajo el signo de Acuario como Piqué y Shakira. La joven cumplirá sus 24 años el próximo 19 de abril, así que los astrólogos y tarotistas pueden estar tranquilo porque no hay una triada acuariana. La mujer causante de la ruptura de la relación de la cantante barranquillera es de signo Aries.

Del ataque de ansiedad a la risa

Es la primera vez en meses de dimes y diretes que el padre de los hijos de Shakira se enfrenta a la prensa y con su novia terciada del brazo y muy risueños, tanto que la joven se echó un tropezón con una valla.

Caminando ambos agarrados de la mano contestaron, entre risas, que no hubo tal ataque de ansiedad. “¿Qué ansiedad? ¡Por favor!”, dijo Piqué, reseñó un video de la agencia Europa Press.

#VÍDEO | Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa: "¿Cogió una ansiedad? ¿En serio?" https://t.co/vRVEGJ7ZCT pic.twitter.com/uEK4tHVD7U — CHANCE (@CHANCE_es) February 6, 2023

Además, se le escuchó la voz a Clara Chía, cuando preguntaron al exfutbolista por lo cansado que están sus padres por las fiestas que organiza Shakira en su casa: “Oye, ¿es normal?”, dijo la joven.

De la otra a la novia y de allí a vivir juntitos

Lo que si quedó claro es que la vida de Clara Chía cambió de la noche a la mañana, pasó de ser “la otra”, “la causante de la infidelidad” a ser “la novia” con la que decidió Piqué formalizarse y compartir domicilio en el famoso ático que tiene el exfutbolista en la calle Muntaner de Barcelona.

Ahora es habitual verlos entrar y salir juntos por el parquing del edificio, según las conductoras del podcast “Las Mamarazzis”, Lorena Vázquez y Laura Fa, reseñó El Periódico.

La pareja no se esconde, salen agarrados de manos. Atrás quedó el hecho de que la trabajadora de la empresa Kosmos estuviera con sus padres y amigos más allegados protegida de la prensa.

Aseguran que la intención de esta pareja no era vivir tan pronto juntos, sino esperar a la salida de Shakira de Barcelona con los niños para que Piqué decidiera instalarse con Clara Chía.

¿La madrastra de Milan y Sasha?

Según las conductoras del podcast, ambos han decidido que “no es suficiente con pasar los fines de semana en Barcelona o en la Cerdanya, ni con trabajar juntos en la misma oficina y durante toda la jornada laboral, ni con los ratos de ocio que disfrutan con sus amigos comunes. La pareja quiere pasar el máximo de tiempo el uno al lado del otro y eso pasa por afianzar su relación e irse a vivir juntos”.

En esta nueva vida que le tocó a Clara Chía, están los hijos de Piqué, Sasha y Milan, que por ahora la explicación que han recibido de su padre es que la joven “es su amiga”.

Por ahora el papel de madrastra no lo podrá asumir Clara Chía, una situación que Shakira no permitirá, dada las circunstancias en las que sucedió la separación.

Aseguran las periodistas españolas que cuando a los niños les toca compartir con su padre, ella (Clara Chía) desaparece.