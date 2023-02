¿Si le fue infiel a Thalía? Así reaccionó Leslie Shaw cuando le preguntaron por Tommy Mottola

Este último fin de semana no ha sido el mejor para la cantante y actriz mexicana Thalía ni para su actual esposo Tommy Mottola con quien ya lleva un matrimonio de más de dos décadas que hasta el momento se había mantenido como uno de los más sólidos de la industria del entretenimiento hasta que el rumor sobre una supuesta infidelidad por parte del empresario irrumpió con todo.

El rumor sobre la infidelidad de Tommy Mottola a Thalía con la cantante peruana de 33 años Leslie Shaw se viralizó el fin de semana, y que ellas hasta trabajaron juntas en un proyecto musical en 2020, y cada una a su manera había demostrado amor y admiración por el talento y carrera de ambas.

Fue para el tema ‘Estoy Soltera’ que el talento mexicano y peruano se unió para crear esta canción junto a Farina, Leslie Shaw no perdió la oportunidad de taggear en sus posts a Thalía y mostrar su agradecimiento por esta colaboración, pero si su relación era buena, ¿de dónde se desató este fuerte rumor?.

¿De dónde surgió el rumor de infidelidad de Tommy Mottola a Thalía con Leslie Shaw?

Luego de su colaboración, las cantantes habrían demostrado cierta cercanía e incluso hasta una amistad por parte de las dos que se evidenciaba a través de posts en sus cuentas de Instagram donde agradecían por su colaboración juntas e incluso hasta se mandaban felicitaciones.

El rumor de una supuesta separación de Thalía y Tommy Mottola se había comenzado a especular y es que la cantante había dejado de postear fotografías junto a esposo, lo que los medios interpretaron como una posible crisis de pareja, esto terminó de explotar gracias al periodista mexicano Ernesto Buitrón quien habría asegurado que el empresario le había sido infiel a la intérprete de ‘María la del Barrio’ con Leslie Shaw.

La respuesta de ‘El Prefe’ ante los rumores de infidelidad que involucran a su prometida Leslie Shaw

Pero, la revelación de este rumor, no solo afectó al matrimonio de Thalía y Tommy Mottola, pues Leslie Shaw también tiene pareja y en octubre había anunciado su compromiso con ‘El Prefe’ un cantante de origen cubano, quien es 10 años menor que ella, la pareja de la peruana, tampoco habría dado ninguna declaración e incluso posteó a través de sus historias el éxito que está teniendo su colaboración con Thalía en ‘Estoy Soltera’.

La reacción de Leslie Shaw ante la supuesta infidelidad de Tommy Mottola

Fue durante el programa ‘Amor y Fuego’ que en una entrevista con Leslie Shaw, no perdieron la oportunidad de preguntarle acerca de estos rumores de la supuesta infidelidad de Tommy Mottola, a lo que la peruana se habría limitado a contestar con desagrado y fastidio que era un tema que no le interesaba y que los medios podían hablar lo que quisieran “Ay, no me interesa, que hablen lo que quieran”.

Leslie Shaw se desenvuelve como modelo y actriz, además de ser cantante, y representó a Perú en el Festival Viña del Mar en Chile en 2011 y fue la primera de su país en lograr un reconocimiento de Heat Latin Music, premios que se celebran anualmente y honran lo más grande musicalmente hablando, los ganadores se eligen mediante una votación por parte del público.