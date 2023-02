Fans defienden a Alejandro Fernández tras estar pasado de copas: “La noche me trajo recuerdos”

Alejandro Fernández es uno de los cantantes más importante de la música mexicana y regresó a los escenarios tras un año de la perdida de su padre, Vicente Fernández, un artista que lloró todo México y América Latina.

Recientemente en una entrevista para el portal Infobae “El Potrillo” abrió su corazón y aseguró que no ha sido nada fácil, no tener a su padre físicamente y recordarlo en cada nota y en cada aplauso del público.

Creo que Alejandro es el mejor cantante de este país! Esto no es digno de el pic.twitter.com/yEybCcjI0H — ricardo casares (@rikardocasares) February 5, 2023

“En un principio, pues lo que pasa es que extrañas a la persona, extrañas físicamente a esa persona. Te das cuenta de que no lo vas a volver a ver, que no va a estar en tu vida nunca más. Y, de repente, pues es fuerte tener que aceptar que ya no va a estar una persona tan importante en tu vida”.

Sin embargo, tanto a él como a todos en la familia les tocó aceptar la partida del más grande de los cantantes de México. “Pero al final, me di cuenta de que, conforme fue pasando el tiempo, todo es como un sube y baja, como una montaña rusa de sentimientos, en los que hay veces en las que sientes que ya lo superaste y luego te llegan unos recuerdos que te dan unos bajones”.

Un debate entre la tristeza y el licor

Quizás sea uno de estos bajones lo que le ocurrió a Alejandro en el concierto que ofreció en el Palenque de León, Guanajuato, quien salió a deleitar a su público, pero en un estado que ha generado fuertes criticas y debates entre sus seguidores.

En videos que han circulado en las redes sociales del concierto, se ve a Alejandro en aparente estado de embriaguez, se mueve de forma errática y también se tambalea con frecuencia mientras cantaba, reseña TV Azteca Guate.

Algunos de los asistentes al concierto aseguran que no es la primera vez que esto ocurre. “Hace rato q lo perdimos. Cualquiera q lo haya visto en los últimos años lo sabe”, “De verdad es uno de los mejores cantantes. Creo que ya el vicio está rebasando los límites. Espero que su familia le haga ver lo mal que está ya. NO queremos que se pierda más de lo que ya ha perdido su familia”.

Otro de los internautas fue mucho más fuerte: “Yo no pago 10 mil pesos por ver borrachos en primera fila, pagas por ver un espectáculo, para eso mejor me quedo en casa con mis amigos y pongo el Karaoke”.

“Es la pérdida de su padre”

Muchos defendieron la situación que se vivió esa noche, asegurando que “El Potrillo” se encontraba en ese estado porque aun sufre la pérdida de su padre, pero pese a su estado no dejó de dar un tremendo concierto.

“Yo lo he visto más de 5 veces a lo largo de mi vida y ni una sola vez me ha decepcionado. Da un show de primer nivel y ambienta como nadie, no quieras dejar esa imagen de el ante aquellas personas que no han tenido el privilegio de verlo”, “Efectivamente el mejor cantante de música mexicana y que crees a noche dio todo en su presentación”.

“El Potrillo” al ver todas las críticas escribió en su cuenta de Instagram lo que sucedió esa noche: “La noche de anoche me trajo recuerdos para días. Una chamarra de mezclilla, proveniente de las maravillosas manos de una chica que amablemente se acercó al ruedo para obsequiármela, desencadenó una serie de memorias de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple”.

“El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección… Y cuántas nos siguen llegando, aun después de su partida”, escribió.