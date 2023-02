“No lo ventilaría así”: ‘El Buki’ reconoció la audacia de Shakira al atacar a Piqué y Clara Chia

Shakira se fue con todo contra Gerard Piqué, Clara Chía y hasta la ex suegra en el sencillo BZRP Music Session Vol. 53 al lado del rapero Bizarrap. A través de frases como “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la colombiana hizo referencia a todo aquello que marcó su ruptura y cómo no piensa dejarse de nadie.

La canción fue un rotundo éxito, rompiendo varios récords desde su lanzamiento en plataformas como YouTube y Spotify. Por supuesto los fans iniciaron todo un movimiento de apoyo para Shakira en redes sociales y las famosas no se quedaron atrás.

Carmen Villalobos, Lali Espósito, Belinda y hasta Paquita la del Barrio la llenaron de halagos, defendiéndola de quienes la llamaron “ardida” y “aprovechada” por monetizar su ruptura con el ex futbolista.

A casi un mes del bombazo, Marco Antonio Solís, “El Buki”, decidió emitir su opinión sobre el tema, dejando ver que no está del todo de acuerdo con “ese tipo” de canciones.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, afirmó el mexicano en una conferencia de prensa.

“Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero yo, personalmente, no sé si lo haría, no es mi perfil”, sentenció.

Y no es que Marco Antonio Solís niegue el talento de la barranquillera y mucho menos que apoye a Piqué y Clara Chía, sino que la letra de Shakira BZRP Session 53, no es de su estilo. De hecho, ha demostrado ser fan de las canciones de Shakira “de antes”.

El Buki cantando Inevitable de Shakira >>>>>>>> https://t.co/9kE0ApbOCk — chicken little (@ecoyaz) February 8, 2022

El intérprete se ha posicionado como uno de los grandes de habla hispana, con nominaciones a los premios Grammy, Lo Nuestro y Billboard Latino. “El Buki” ha fungido como músico, productor y autor de la mayoría de sus canciones, con lo que ganó el reconocimiento del público tanto en la agrupación “Los Bukis” como en su carrera de solista.

Sus canciones han sido un himno de amor y desamor. El tema “Tu Cárcel” llegó a ser comparado con el tema de Shakira ya que algunos señalaron que “esa sí era una buena canción de ruptura”.

Shakira hubiera aplicado la del buki: “vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás”. — Miss Bad Tomato 🍅🫀 (@TomatoGoneBad) January 14, 2023

La letra reza: “Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verásMás de mil cosas mejores tendrásPero cariño sincero jamásVete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarásPor la aventura que tú ya verásSerá tu cárcel y nunca saldrás”.