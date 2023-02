A Gerard Piqué le caen las 7 plagas de Egipto: paparazzi que descubrió infidelidades lo demanda

Gerard Piqué se pensó que la ruptura con Shakira y el famoso comunicado en el que decían “que era por el bien de los niños” les saldría bien y tendría la tranquilidad para hacer su vida como siempre quiso de pica flor. Pero resulta que las cosas se complicaron y no fue solo por el lanzamiento de la canción de la barranquillera con Bizarrap “Music Session #53″, eso fue solo la guinda de la torta.

Ya su situación venía a pique porque andaba de fiesta en fiesta, con una modelo, con Clara Chía Martí, con la abogada Julia Puig, por los errores con su empresa Kosmos, por su mal proceder ante la prensa y un largo etcétera que el paparazzi Jordí Martin, quien sigue los pasos de esta expareja hace 12 años, fue revelando poco a poco.

No se puede negar que a Gerard Piqué le cayó “las 7 plagas de Egipto”, porque ni siquiera sabe como sobre llevar las crisis, incluso pareciera que no tuviera asesores que le pudieran guiar ante los dardos que le ha lanzado su expareja con canciones como “Te Felicito”, “Monotonía” y “Music Session #53″. Y pensar que pronto tendremos la colaboración de Shakira con Karol G. Eso estará que arde.

El carácter a Piqué no lo ayuda

Lo cierto es que el carácter de Piqué no ha sido su mejor arma y se ha metido en reiteradas oportunidades con Martin, sacando una situación que vivió el fotógrafo en el pasado con las drogas.

Durante una entrevista para el programa Intrusos, Jordi Martin habló sobre el reciente comentario en su contra que recibió por parte del ex futbolista en redes sociales, luego de que se diera cuenta que ve sus historias y que lo expusiera, lo que provocó que el ex defensa del Barcelona lo llamara “adicto a la cocaína”.

El fotoperiodista sí enfrentó hace tiempo esa situación y la superó. En cada entrevista que le hacen la pregunta, no lo niega y la enfrenta como una experiencia y un aprendizaje en su vida.

“Él tiene una obsesión conmigo. Siempre me mira las historias de Instagram. Mi mejor amigo me vigila”, compartió Jordi en una ocasión. A lo que Piqué escribió: “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”.

Se ha excedido y le sale demanda

Jordi Martin considera un exabrupto que Piqué para defenderse caiga tan bajo, burlándose de una adicción que tuvo en el pasado.

“Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad, cuando no te das cuenta, estás metido en un charco importante. Salí con ayuda de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza, porque mi madre sufrió mucho. No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard. Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”, expuso el paparazzo, reseñó el portal Quién.

También comentó que meses atrás en un evento deportivo de uno de los hijos de Shakira, Piqué le gritó públicamente “‘drogadicto, cocainómano’”.

“Todos los papás mirándome y su hijo jugando en el campo. Él habla en presente y es un tema que es pasado. Yo, hace cuatro años que no consumo cocaína. No lo voy a atacar, es una decepción lo que hizo y que decida un juez”, declaró.

Otra demanda para Piqué

Ante esta situación, el fotoperiodista anunció que procederá legalmente contra Piqué, lo que de concretarse sumaría un nuevo asunto frente a los tribunales.

Recientemente se dio a conocer que la empresa Kosmos sería demandada por la Federación Internacional de Tenis tras romper un contrato de forma unilateral y adeudar una suma millonaria.

“Me han pedido un examen de tóxicos, me lo voy a hacer esta semana y en mi sangre no se va a ver cocaína ni restos. Eso lo va a tener que explicar a un juez. Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias”.

La bomba en poco tiempo

Martin adelantó en Intrusos que pronto habrá una “bomba” que lanzará sobre Piqué.

“Tengo un tema que me están pidiendo que lo silencie, pero con el daño que le hizo a mi madre lo voy a contar. Clara Chía está sufriendo por un tema”.

“La última persona en el mundo que querían que se enterase, soy yo. Ya van a ver. Cuando lo saque en mi programa El gordo y la flaca, al día siguiente lo cuento en Intrusos”, advirtió.