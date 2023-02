Amber Heard aparece bailando ‘Como la flor’ de Selena, ¿Quién es el hombre que la acompaña?

Amber Heard ha generado un sentimiento de amor y odio entre los internautas, luego del polémico juicio que enfrentó en 2022 con su ex esposo Jhonny Depp a quien acusó de violencia doméstica, pero en el cual resultó él como el gran ganador.

Los mensajes de odio y apoyo inundaron las redes sociales y a más de seis meses del episodio que hundió su carrera como actriz, se ha hecho viral un vídeo donde aparece bailando al ritmo de ‘Como la flor’ de la icónica Selena Quintanilla.

La protagonista de Mera en Aquaman se mostró feliz y plena mientras movía su cuerpo rodeada de amigos, con un joven acompañante que ahora ha quedado en la mira pública.

¿Quién es el hombre que bailaba con Amber Heard?

Algunos internautas le recomendaron al hombre que disfrutaba con Amber que huyera debido al historial tóxico de la famosa con Depp, pensando que se trataba de un nuevo amor.

Lo cierto es que se trata de Bernardo Triana, quien fue asistente para la película ‘In The Fire’ la cual grabó en Guatemala y el audiovisual data de noviembre de 2022.

Incluso Bernardo ha asegurado que la famosa suele ser muy amable con sus compañeros y el equipo de producción y bromeó con quienes lo criticaban por bailar con Heard.

Al menos 10 millones de dólares le debe Amber a su ex esposo por haber perdido el juicio contra él y aunque se declaró en quiebra al asegurar que no contaba con esa suma de dinero, algunos usuarios aseguraron que no lucía preocupada por la deuda que mantiene. Además hay quienes bromearon con Bernardo al asegurarle que estaba bailando con una de sus personalidades.

