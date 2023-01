Seguidores piden no victimizar a Shakira, la comparan con Amber Heard

Seguidores piden no victimizar a Shakira y la comparan con Amber Heard Instagram: @shakira /@amberheard

La cantante colombiana Shakira y su tragedia amorosa no deja de estar en boca de todas, luego de haber transcurrido siete meses desde que ella y su expareja Gerard Piqué anunciaron el fin de su relación de 12 años, que dejó dos hijos, para que él diera rienda suelta al romance que mantenía con Clara Chía Martí, una joven estudiante de marketing.

Para este fin de semana está pautada la mudanza definitiva de la estrella musical a Miami, Estados Unidos, con sus pequeños Milan y Sasha, tras llegar a un acuerdo con Piqué, quien podrá verlos 10 días al mes.

Sin embargo, el traslado desde España dependerá de las condiciones de salud del padre de Shakira, por lo que ella está buscando un transporte adecuado, que pueda prestarle toda la atención que necesita su progenitor.

El drama del trío amoroso pica y se extiende. Esta semana, salieron a la luz pública unas imágenes de los padres de Piqué disfrutando muy amenos con la nueva pareja de su hijo, lo que desató de nuevo la furia de los seguidores de la intérprete de “Hips don´t lie”.

“La familia de tu esposo no es tu familia. Porque cuando te divorcias. Son la familia de la otra”, “Como siempre las suegras ca*#@, protegiendo a hijos infieles y luego lloran cuando no les dejan ver a los nietos”, “Muy mal, no hubo prudencia ni el más mi mínimo respeto por lo menos los niños... familia sin valores, ¡qué se puede esperar!”, espetaron los internautas en las diferentes caja de comentarios de las noticias.

Sin embargo, a los exsuegros de la barranquillera también le salieron defensores: “No hay que culpar a los suegros porque acepten su nueva pareja , ya ellos con la edad que tienen están para recibir cariño de quién llegue”, “Ellos no tienen por que odiar esa mujer. Fue su hijo que la eligió, ellos no tienen que ver con eso”.

¿Shakira es igual que Amber Heard?

Desde que se anunció el rompimiento entre la artista y el exfutbolista del FC Barcelona, y se reveló la relación con Clara Chía, millones se volcaron a darle el apoyo absoluto a Shakira, pues “era la víctima” en esta pesadilla, en la que solo están perdiendo Milan y Sasha.

Pero hay un grupo de internautas que ven más allá y manifiestan que cuando hay infidelidades es porque la pareja en sí ha fallado en su totalidad.

“Todos queremos a Shakira, pero nadie sabe cómo es ella en la intimidad. No sabemos qué fue lo que pasó. Yo no sé, pero tenemos que ser objetivos. Miren lo que pasó con Jhonny Depp: todos quedamos aterrados con el final de esa historia 🤔 Vamos a dejar que el tiempo diga qué pasó allí”, “Defienden e idolatran a la Shakira artista, mas no sabemos cómo es la Shakira ‘normal’ por así decirlo, así como tampoco sabemos realmente cómo fue ella en el matrimonio, por algo esa relación se ha terminado”, acotaron los usuarios en Instagram.

¿Será que Shakira tiene un lado oscuro del que Piqué se cansó?