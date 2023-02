¿Shakira y J.Lo alejan a sus hijos de la familia paterna? Así es la relación con los papás

Shakira y Jennifer Lopez son dos de las mujeres más poderosas de la industria sin embargo, la polémica las persigue, especialmente cuando sus exes aparecen en la conversación.

Aunque ambas han demostrado que siempre harán todo por el bienestar de sus hijos, no faltan quienes las acusan de “limitar” la relación con sus respectivos padres.

En los últimos meses, la intérprete de Hips Don’t Lie ha divido opiniones en torno a la supuesta mala relación que siempre tuvo con la familia de Gerard Piqué. Y es que en un video de 2015 se puede ver a Montserrat Bernabeu, madre del ex futbolista, discutir con la colombiana al grado de callarla y sujetarla por la cara con mirada amenazante.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

Ahora ha trascendido que Shakira habría limitado la relación de sus hijos con sus abuelos paternos. Cabe mencionar que ella planea mudarse a los Estados Unidos, lo cual significa que estarían lejos de los niños por largas temporadas.

Por su parte, Piqué parece estar tratando de recuperar la confianza de sus hijos invitándolos a sus transmisiones de Twitch y siendo parte de sus festejos de cumpleaños.

En redes sociales se pueden ver fotos de los pequeños en entrenamientos y partidos de Barcelona. Aunque hay quienes aseguran que la relación padre-hijos nunca ha sido tan estrecha como la que tienen con su madre.

El proceso sobre la custodia fue largo pero a finales de 2022, Shakira y Piqué firmaron el acuerdo, asegurando que su único objetivo es “aportarles mayor seguridad y protección” a sus hijos:

“Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo”, se lee en un comunicado.

Jennifer Lopez también ha sido señalada

Recientemente Marc Anthony celebró su boda con Nadia Ferreira pero los grandes ausentes fueron los mellizos Max y Emme, fruto de su relación con J.Lo.

Ese día Emme, de 14 años, fue vista disfrutando de otros planes en Los Angeles junto a la Diva del Bronx, Ben Affleck y Seraphina y Samuel, hijos de este. Max, su hermano mellizo no estaba con ellos pero tampoco acudió a la boda, según reportó Hollywood Life.

En redes sociales señalaron que Lopez les habría prohibido asistir a la boda por diferencias con el cantante pero la realidad es que sólo quiso potregerlos debido a la magnitud del evento.

A pesar de no haber asistido a la boda de su padre y de no frecuentarse tanto, los gemelos tienen una buena relación con este y no hay ninguna prohibición por parte de Jennifer Lopez.

Marc Anthony de hecho, ha estado presente en los momentos más importantes de Max y Emme, desde graduaciones hasta presentaciones de sus actividades recreativas.

Incluso llegó a convivir en familia cuando Jennifer aún estaba con Alex Rodríguez. Tampoco pierde la oportunidad de enviarles mensajes de apoyo y constantemente les recuerda lo orgulloso que está de ellos.

Tanto JLo como Marc han demostrado que entre ellos no existen rencores y que pese a la separación, su máxima prioridad será el bienestar de sus mellizos. Y ya que ambos se han vuelto a casar, la única condición que se ponen es que sus respectivas parejas traten bien a sus hijos.