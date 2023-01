¿JLo prohibió a sus hijos ir a la boda de Marc Anthony? así es la relación con el cantante

“La cuarta es la vencida” o así señalan los fans sobre la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira.

El cantante se casó con la ex concursante de Miss Universo paraguaya, Nadia Ferreira en una lujosa ceremonia en Miami el sábado por la noche.

David y Victoria Beckham, Salma Hayek, Marco Antonio Solís, Maluma y Lin Manuel Miranda estuvieron entre los invitados al evento que tuvo lugar en el Museo de Arte Pérez.

El intérprete de “Qué precio tiene el cielo” le propuso matrimonio a Ferreira en 2022 pero su relación ha estado envuelta en polémica debido a la diferencia de edad de 30 años.

Los grandes ausentes fueron Max y Emme, hijos que tuvo el salsero con Jennifer Lopez en 2008.

Según reveló el portal Hollywood Life, Emme, de 14 años, fue vista disfrutando de otros planes en Los Angeles, lejos de la boda de su padre. La joven estuvo con su madre Jennifer López, Ben Affleck y los dos hijos de este: Seraphina y Samuel. Max, su hermano mellizo no estaba con ellos pero tampoco acudió a la boda.

Desde su participación en el Super Bowl, Emme ha estado muy unida a su madre, con quien comparte su pasión por la música. En 2021 la joven fue presentada abiertamente como persona no binaria durante una presentacion con la Diva del Bronx, quien usó el pronombre “they/them (elle).

A pesar de no haber asistido a la boda de su padre y de no frecuentarse tanto, los gemelos tienen una buena relación con este. Muchos especulan que Jennifer López les prohíbe a sus hijos verlo, pero no es así.

Marc Anthony tiene otros cuatro hijos pero no deja de estar pendiente de los más pequeños.

Nueva foto de nuestro Marc Anthony rodeado de todos sus hijos!!!! Repost @JLo pic.twitter.com/jwDhLoSOjY — Marc Anthony España (@MarcAnthony_esp) July 29, 2017

El cantante ha estado presente en los momentos más importantes de Max y Emme, desde graduaciones hasta presentaciones de sus actividades recreativas.

Incluso se dejó ver conviviendo en familia cuando Jennifer aún estaba con Alex Rodríguez.

Tanto JLo como Marc han demostrado que entre ellos no existen rencores y que pese a la separación, su máxima prioridad será el bienestar de sus mellizos.

Es por ello que ambos se “advirtieron” que pueden estar con quién quiera pero que sus respectivas parejas deben querer y respetar a Max y Emme.