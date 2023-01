No solo posaron juntas, así es la relación de Katy Perry y la ex de Orlando Bloom

Katy Perry sorprende al ser amiga de Miranda Kerr, ex de su pareja. Foto: Instagram @orlandbloom / @katyperry / @mirandakerrorlandobloom

Las relaciones entre las ex y la actual pareja suelen ser bastante complicadas al punto de atacarse y enfrentarse, sobre todo si hay hijos de por medio, sin embargo, eso no ha sido ningún problema para Orlando Bloom pues su prometida Katy Perry se la lleva perfectamente con Miranda Kerr, su ex pareja y madre de su hijo Flynn de 12 años.

La cantante y la modelo han roto todos los estereotipos en cuanto a las relaciones de ex parejas, pues lejos de vivir en conflicto han establecido una linda amistad e incluso se acompañan en sus distintas etapas de vida como la maternidad y se consideran hermanas.

Recientemente, las mujeres que mantienen una modern family posaron juntas durante la 20ª Gala Anual de las Artes de G’Day USA en Los Ángeles y Perry llenó de elogios a la ex de Bloom.

“Algunos de ustedes pueden estar confundidos acerca de por qué soy yo la encargada de presentar a Miranda, porque eso no encaja con la antigua narrativa de que las exesposas y nuevas esposas pueden llevarse bien (…) pero estamos aquí para liderar esta batalla con amor porque Miranda es amor (…) Estoy muy agradecida por nuestra moderna familia mixta . Es como si hubiera ganado otra hermana, una con la que suelo hablar y con la que estoy de acuerdo en todo”, dijo.

Así es la relación de Katy Perry y Miranda Kerr

Así como la intérprete de ‘Roar’ se llena de elogios para la ex de Bloom, Miranda también ha destacado la hermosa relación que mantienen entre ellas.

“Adoro a Katy, y me siento tan feliz de que Orlando haya encontrado a alguien que le hace feliz, porque al final del día, para Flynn tener un padre feliz y una madre feliz es lo más importante. Estoy muy agradecida de que Orlando y Katy se hayan encontrado, y estoy muy agradecida de haber encontrado a mi increíble esposo y de que todos realmente nos respetemos”, sostuvo.

Kerr estuvo casada con Orlando Bloom, de 2010 a 2013, mientras que Katy lleva unos cuantos años de relación con el famoso y juntos tuvieron a su hija Daisy Dove.

Esta no es la primera vez que ambas posan juntas y se llenan de halagos pues al convivencia entre ellas es parte de su día a día. A través de sus redes sociales han posado juntas haciendo ejercicios o rutinas de skin care de la marca demarca Kora Organics de Kerr.

“Una de las cosas buenas de estar cerca de Miranda es que puedo probar todos sus productos, especialmente cuando su hijo [Flynn] viene a casa con ellos en su mochila. Flynn siempre trae esta increíble perla de conocimiento sobre el cuidado de la piel o la alimentación”, sostuvo.

Las famosas han dado lecciones de vida al demostrar que se puede mantener una relación armoniosa con las ex de las parejas, en especial, si hay hijos de por medio para mantener una sana convivencia.